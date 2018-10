L’Italia come strumento di propaganda

Draghi : “L’Italia come la Brexit - è tra le incertezze per l’Eurozona” : Anche l’Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi. L'articolo Draghi: “L’Italia come la Brexit, è tra le incertezze per l’Eurozona” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Trump - Putin e la minaccia nucleare. Come si posiziona L’Italia? : Mentre siamo tutti presi dai guai di casa nostra ci stiamo dimenticando di quello che sta succedendo fuori. Donald Trump ha deciso di ritirare unilateralmente il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), lo storico trattato della Guerra Fredda che ha eliminato i missili nucleari a raggio intermedio dall’Europa. Questa decisione conferma purtroppo che Trump, contrariamente alle aspettative, sta facendo una politica ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : quando gareggia L’Italia? Date - programma - orari e tv : come vedere gli azzurri : L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Le nostre Nazionali si presentano all’Aspire Dome con l’obiettivo di fare bella figura anche se non sarà semplice vista l’elevata concorrenza e considerando anche le nostre assenze dovute a una serie di infortuni che ha caratterizzato la stagione. Le ragazze lotteranno per accedere ...

Come piace L’Italiano : apre la prima scuola nella Silicon Valley : Si parla italiano nella Silicon Valley, anzi si studia fin da piccoli. Da quest’anno infatti ha aperto i battenti “La scuola International School” di San Francisco per i bambini di tutte le nazionalità da 3 a 10 anni. E non è un caso, perché Come si legge nell’indagine statistica sulla diffusione dell’italiano nel mondo, promossa dal ministero degl...

Manovra - Meli vs Bifarini : “Lei è economista come Diego Fusaro è filosofo”. “Lei odia L’Italia - lasci il Paese allora” : Bagarre a Coffee Break (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e l’economista Ilaria Bifarini sulla Manovra del governo gialloverde. Meli commenta: “Il governo andrà alle elezioni europee dicendo che quella è la loro Manovra e che se ne fregano di quello che dice la Ue, tanto non c’è una ricaduta immediata. Lo spread non arriverà a 500, ma ci sarà un progressivo strangolamento del Paese. Poi la ...

Volley femminile - come ci si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Il cammino delL’Italia : L’Italia si coccola la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali 2018 di Volley femminile anche se rimane un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a sfruttare l’occasione per vincere il titolo. La nostra Nazionale è esplosa nel Sol Levante, si è resa protagonista di una fantastica cavalcata e purtroppo ha ceduto solo nella fase calda del tie-break contro la fortissima Serbia. Solo un pizzico di esperienza nelle ...

Rating - l’agenzia Moody’s taglia quello delL’Italia - ma l’outlook rimane stabile. Palazzo Chigi : “Tutto come previsto” : l’agenzia Moody’s ha tagliato il Rating dell’Italia: ora è stato fissato in Baa3 mentre prima era Baa2. L’outlook, però, rimane stabile. Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell’agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. “Tutto come previsto“, è l’unico commento rilasciato da fonti di Palazzo Chigi alle agenzie di ...

Mondiali volley - Francesca Piccinini a 16 anni dal suo mondiale : “Come noi - questa squadra ha fatto innamorare L’Italia” : “Un ultimo ostacolo da superare per entrare nella storia”. Di mondiale lei ne ha già vinto uno, ma l’attaccamento alla maglia azzurra è rimasto. Per vent’anni Francesca Piccinini, 40 anni a gennaio, schiacciatrice della Igor Gorgonzola Novara (in cui militano anche la capitana azzurra Cristina Chirichella e Paola Egonu), è stata una colonna della nazionale di pallavolo. Adesso, al primo mondiale senza di lei, da spettatrice rivive molte di ...

L’Italia come la Grecia? La storia non si ripete - ma spesso fa rima : La storia non si ripete ma spesso fa rima, è quanto scrive il Financial Times riguardo alla comparazione tra l’attuale crisi italiana e quella greca del 2010. C’è ottimismo in questa frase e nell’articolo dell’editorialista dal momento che chi scrive non prevede una reazione simile a quella del 2010 da parte di Bruxelles. In effetti negli ultimi 8 anni gli scenari politici sullo scacchiere internazionale sono molto cambiati, in parte anche a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando gioca L’Italia? Il calendario e gli orari delle partite delle azzurre. Come vederle in tv : Oggi ha preso il via la terza fase dei Mondiali di Volley femminile 2018 in Giappone. La Final Six comprende due gironi da tre squadre: le prime due accederanno alle semifinali. Nella Pool G sono presenti Italia, Serbia e Giappone, nella Pool H Cina, Olanda e Stati Uniti. Le azzurre non giocheranno nella giornata di domenica 14 ottobre, osservando con molto interesse la sfida tra le padrone di casa giapponesi e le campionesse d’Europa ...

Manovra - Juncker : “L’Italia non rispetta la parola data - basta dipingerci come mostri” : «L’Italia non rispetta la parola data. Non ho nulla contro Roma, tutto il contrario: la amo. Che si smetta di descriverci come dei mostri freddi, rinchiusi in un bunker, insensibili all’appello dei popoli», dice il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della Manovra italiana in un’intervista pubblicata oggi sul quotidia...

Migranti - Salvini alla Germania : “Charter per L’Italia’? Aeroporti chiusi come i porti” : “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli Aeroporti come abbiamo chiuso i porti“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini parlando dell’eventualità che, come riportato da La Repubblica, a ottobre la Germania sarebbe intenzionata ad accelerare coi rientri e ...

Golf - Ryder Cup : la FIG a Parigi per promuovere L’Italia come meta golfistica : Golf, Ryder Cup in corso, una delegazione della nostra Federazione italiana si è recata a Parigi anche a scopi pubblicitari Una finestra sull’Italia nel cuore della Ryder Cup. Il viaggio del Golf italiano verso la Ryder Cup 2022 fa tappa a Parigi, dove la Federazione Italiana Golf è presente all’interno del Villaggio Commerciale de Le Golf National con uno spazio espositivo e interattivo – in partnership con l’Enit – per ...

Mondiali Volley 2018 – La Polonia batte la Serbia - per L’Italia si fa dura : ecco come possono qualificarsi gli azzurri : La Polonia supera la Serbia per 3-0, adesso per l’Italia si fa durissima: ecco come gli azzurri possono accedere alla semifinale Le possibilità che gli azzurri di Chicco Blengini entrino in semifinale sono legate davvero ad una grande impresa. La vittoria per 3-0 della Polonia sulla Serbia mette l’Italia in una scomodissima posizione, perché soltanto vincendo per 3-0 e lasciando al massimo 60 punti ai campioni del mondo uscenti, ...