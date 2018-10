Liliana Segre attacca : 'Italia di oggi sempre più vicina a quella indifferente e fascista' : La senatrice a vita Liliana Segre ha vissuto da testimone diretta gli orrori del nazifascismo. Nelle ultime ore ha rilasciato parole piuttosto dure nei confronti del momento che si vive in Italia, sottolineando come ci si confronti con un odio crescente e non temendo di pronunciare parole che faranno discutere. "Secondo me - ha detto - dobbiamo lavorare contro la fascistizzazione del senso comune che sta appena appena un gradino sopra ...

Liliana Segre - "Marea di razzismo e intolleranza in Italia"/ Proposta Commissione per combattere l'odio : Liliana Segre, "non mandate i figli in gita ad Auschwitz": la senatrice a vita spiega come approcciarsi al meglio per comprendere in minima parte l'orrore dei campi di sterminio. (Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:17:00 GMT)

Liliana Segre : «Ad Auschwitz non si va in gita» : Helma Kissner / Helma MaassHelmut OberlanderAlgimantas Mykolas DailideAksel AndersenAlfred StarkHelmut Rasbol (il nome precedente era Helmut Leif Rasmussen) Jakob Palij o Jakiw Palij Johann Robert Riss Hubert Zafke«La parola “gita”, accostata ai viaggi della memoria, mi fa venire un brivido profondo». La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e testimone dei campi di concentramento nazisti, lo ha spiegato con chiarezza al ...

La lezione di Liliana Segre alla giornalista : “Cosa è successo agli italiani?”. “Nulla - hanno votato. Rispettiamo scelte democratiche” : “Cosa sta succedendo in Italia e in Europa?”, “ma cosa è successo agli italiani?“. A margine dell’inaugurazione della mostra “…ma poi, che cos’è un nome?”, dedicata al censimento degli ebrei nel 1938, una giornalista chiede alla senatrice a vita, Liliana Segre, una sorta di analisi del voto nel nostro Paese. Questa la risposta di Segre: “Non è successo niente. Semplicemente hanno ...

Liliana Segre - 'NON MANDATE I FIGLI IN GITA AD AUSCHWITZ'/ La senatrice a vita : 'Lì si va in pellegrinaggio' : LILIANA SEGRE, 'NON MANDATE i FIGLI in GITA ad AUSCHWITZ': la senatrice a vita spiega come approcciarsi al meglio per comprendere in minima parte l'or

Lodi - bambini di nuovo in mensa insieme : raccolti 60mila euro/ Scontro Salvini-Fico : amarezza di Liliana Segre : Lodi, bambini di nuovo in mensa: raccolti 60mila euro. Scontro a distanza fra il ministro Salvini e Roberto Fico dopo la decisione del primo cittadino Lodigiano, Sara Casanova(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:51:00 GMT)

Liliana Segre a Bergamo : 'Non siate indifferenti e stupitevi del male altrui' : Noi eravamo affamate e oggi oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo muore di fame: tutto ciò che abbiamo sulla nostra tavola è fantastico e non bisogna gettare il cibo. Molti vengono in Italia ...

UniChieti ricorda gli 'altri esclusi' Convegni Università - laurea honoris causa a Liliana Segre : Chieti - 'Dalla parte degli esclusi', perchè, come scrive Stefano Trinchese, Prorettore alle Relazioni culturali dell'Università d'Annunzio Chieti Pescara, ''viviamo in un tempo nel quale valori sinora considerati inalienabili, quali tolleranza e solidarietà, sono rimessi in discussione''. Dal 4 ottobre all'Auditorium del Rettorato del Campus a Chieti la serie di incontri e Convegni in ...

Migranti - Liliana Segre : “L’indifferenza dell’Europa degli anni Trenta-Quaranta è la stessa dell’Europa di oggi” : “Fu allora che divenni la ‘altra’, una diversa. Per la colpa di essere nata, non perché avessi fatto qualcosa di speciale”. La senatrice a vita Liliana Segre, ospite di Fabio Fazio nella prima puntata di Che tempo che fa su Rai1, ha ricordato l’ottantesimo anniversario delle nefaste leggi razziali dell’agosto del ’38 a cause delle quali, l’allora ottenne Segre, venne espulsa dalla scuola elementare ...

Liliana SEGRE/ Espulsa dalla scuola dopo le leggi razziali tra l'indifferenza (Che tempo che fa) : LILIANA SEGRE, sopravvissuta dell'Olocausto e dallo scorso gennaio senatrice a vita, sarà tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:21:00 GMT)

