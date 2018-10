Lidl richiama bruschette speck e pepe | presenza di senape | pericolose per allergici

Lidl richiama tarallini al grano saraceno : senape (allergene) non dichiarata in etichetta : Il prodotto richiamato è “The Italian Gringo” Gli Speroni – tarallini al grano saraceno. Non si può infatti escludere il rischio di una reazione allergica a causa della presenza dell'allergene "senape" non dichiarato nella confezione, si spiega nell'avviso.Continua a leggere

Lidl richiama funghi porcini Baresa : “rischio chimico”/ Ultime notizie : in estate i casi-listeria : Lidl richiama funghi Baresa: “rischio chimico”. Alcuni porcini di origine sconosciuta non dichiarati in etichetta. Allerta del ministero della Salute: le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 00:54:00 GMT)

Lidl richiama FUNGHI BARESA : “RISCHIO CHIMICO”/ Ultime notizie : raccomandazione di Giovanni D'Agata : LIDL RICHIAMA FUNGHI BARESA: “RISCHIO CHIMICO”. Alcuni porcini di origine sconosciuta non dichiarati in etichetta. Allerta del ministero della Salute: le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:30:00 GMT)