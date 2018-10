Libia | Conte vede Salamè | Onu centrale | Conferenza Palermo essenziale

Libia : Conte riceve Al Serraj a palazzo Chigi : ll presidente del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Serraj è stato ricevuto a palazzo Chigi, accolto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per un ...

Libia : Conte riceve Al Serraj a palazzo Chigi : ll presidente del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Serraj è stato ricevuto a palazzo Chigi, accolto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per un colloquio bilaterale. Sullo sfondo la conferenza di Palermo sulla Libia prevista per il 12 e il 13 novembre prossimi.

Italia-Libia : domani Conte riceve al Serraj a Palazzo Chigi : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà domani alle ore 12 a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Serraj. Sullo sfondo la Conferenza di Palermo. Stamane "Stiamo parlando con il maresciallo libico, Khalifa Haftar, e ci ha dato svariate conferme di voler esserci" ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a ...

Conte - Mosca contribuirà a summit Libia : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "La Russia è fondamentale per la soluzione della crisi libica e Mosca assicurerà il suo rilevante contributo" all'esito della conferenza promossa dall'Italia a Palermo, sulla ...

Conte - Mosca contribuirà a summit Libia : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "La Russia è fondamentale per la soluzione della crisi libica e Mosca assicurerà il suo rilevante contributo" all'esito della conferenza promossa dall'Italia a Palermo, sulla ...

Conte va da Putin. Chiede una mano per la Libia - non per i titoli di Stato : Avvicinarsi a Vladimir Putin senza irritare Donald Trump: Roma ci prova. Non arriva sino al punto di dire di sentirsi a casa, come Matteo Salvini, ma di certo Giuseppe Conte apre convintamente alla Russia. A visitare Mosca, è un premier "col colbacco", metafora utile per tracciare il segno politico della missione di Conte nella capitale russa. Affari e geopolitica: Roma guarda a est, ancor più che oltreoceano. Lo fa per avere un ...

Conte : Mosca assicura suo contributo a conferenza sulla Libia : Roma, 24 ott., askanews, - 'Abbiamo toccato il tema della Libia, il consolidamento istituzionale e lo sviluppo possono avanzare solo con un processo di dialogo inclusivo e di riconciliazione guidato ...

Serraj sente Conte : 'Voglio partecipare alla Conferenza sulla Libia' : ...italiano per sostenere il processo democratico in Libia e ha ribadito che parteciperà alla Conferenza nella speranza di ottenere risultati positivi che contribuiscano a risolvere la crisi politica ...

Conte - ok Libia a rientro pescherecci : ANSA, - ROMA, 12 OTT - "Ho appena avuto conferma che ai due motopescherecci Matteo Mazzarino e Afrodite Pesca, che da mercoledì erano stati posti sotto sequestro da unità militari libiche, è stata ...

Ok della Libia al rientro in Italia dei due pescherecci sequestrati : la conferma arriva da Conte : Nota del premier al termine della visita in Etiopia: "Non abbiamo mai lasciato soli i nostri concittadini"

Ok della Libia al rientro in Italia dei due pescherecci sequestrati : la conferma arriva da Conte : Cronaca Libia: sequestrati due pescherecci di Mazara del Vallo. Il sindaco: "Spari dalle motovedette"

Libia - Conte : a conferenza Palermo anche Merkel e Unione africana : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - 'L'Unione africana ha assicurato che la presenza ci sarà e siamo quindi confidenti che la conferenza di Palermo sulla Libia sta procedendo molto bene. Ieri ho parlato ...

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

Conte e Moavero all'Onu per reagire all'offensiva di Macron sulla Libia : Rompere l'assedio francese. sulla Libia e, in stretto collegamento, sui migranti. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia prova a tenere il punto sul Mediterraneo, cercando il supporto americano sulla Conferenza di novembre e provando a incrinare l'asse di ferro consolidatosi a New York tra Francia ed Egitto. La partita si gioca nei corridoi, negli incontri bilaterali, nello sviluppo di quella "diplomazia sotterranea" che incide ...