Lezzi | incontro con De Magistris | sul tavolo Bagnoli e Napoli est

Napoli - il ministro Lezzi : 'Ho visto Bagnoli di persona - incontro pubblico per vincere la sfida' : 'Il 26 luglio scorso sono venuta a Bagnoli per la prima volta perché volevo vedere con i miei occhi l'ex stabilimento Italsider. Con il mio staff avevo già studiato più volte il dossier dell'area, ...

Bonifica di Bagnoli - Lezzi torna a Napoli : incontro con i comitati di cittadini : 'Il ministro per il Sud Barbara Lezzi sarà a Napoli , nel quartiere di Bagnoli , il prossimo 26 ottobre per un incontro pubblico nella sede della X Municipalità alle 15.30'. Lo annunciano gli attivisti ...

La voce della Politica Fondi comunitari - domani incontro in Regione con il ministro Lezzi : domani 31 agosto alle 11,30 nella Sala Verrastro del palazzo della Giunta regionale si terrà un incontro con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sui temi rilevanti relativi ai Fondi comunitari in ...