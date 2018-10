Lello di Segni è morto | addio all’ultimo sopravvissuto al rastrellamento del Ghetto di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1943 la Gestapo prelevò e deportò nei campi di concentramento più di mille persone daldi Roma. Tornarono solo in sedici. Tra loro c’era anchedi, l’ultimoalla deportazione del 16 ottobre 1943, che ènella notte a 92 anni. Il corteo funebre, ha fatto sapere la Comunità ebraica di Roma, ha fatto sapere che il corteo funebre era previsto alle 11.30 a Portico d’Ottavia. Nato il 4 novembre del 1926, una volta arrestato insieme ai suoi cari, viene portato ad Auschwitz-Birkenau. “Eravamo tutti e sei in casa: io, mio padre, mia madre e tre fratelli: Angelo, Mario e Graziella – aveva raccontato a Il Fatto Quotidiano –. Quasi all’alba sono arrivati, si sono presentati e con una lista di nomi hanno iniziato a perlustrare le stanze, convinti che nascondessimo qualcuno. Dentro gli armadi, in soffitta, in ...