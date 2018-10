Lele dei Negramaro compie 38 anni | la moglie Cleo | ' Tanti auguri a noi amore'

Buon compleanno a Lele dei Negramaro - 38 anni con gli auguri ricchi di speranza della moglie Clio e della band : Non sarà un anniversario come tutti gli altri, il 38° compleanno di Lele dei Negramaro, colpito da emorragia cerebrale un mese fa mentre era in piscina. Da una settimana il chitarrista del gruppo di Giuliano Sangiorgi è stato dimesso dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato ricoverato d'urgenza, dopo settimane di progressivi miglioramenti che l'hanno portato fuori pericolo. Ora inizia per lui un periodo ...

Lele SPEDICATO DIMESSO DALL'OSPEDALE/ Il chitarrista dei Negramaro in riabilitazione : fan al settimo cielo! : LELE SPEDICATO è stato DIMESSO DALL'OSPEDALE dopo l'emorragia cerebrale che lo aveva colpito circa un mese fa. I Negramaro decidono di spostare il tour per lui(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:20:00 GMT)

Lele Spedicato - chitarrista dei Negramaro - dimesso dall'ospedale | Sky TG24 | : Il chitarrista dei Negramaro era ricoverato dal 17 settembre per un'emorragia cerebrale. Affronterà ora un percorso di riabilitazione in un centro specializzato

Dimesso Lele - chitarrista dei Negramaro : ANSA, - LECCE, 19 OTT - Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito il 17 settembre da emorragia cerebrale, ha lasciato la Rianimazione del 'Vito Fazzi' di Lecce ed è stato trasferito in ...

Lele Spedicato dei Negramaro è stato dimesso : Era stato ricoverato il 17 settembre a causa di un'emorragia cerebrale. Poco più di un mese dopo Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato dimesso. Dal reparto di rianimazione dell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce, Lele stato trasferito in un centro specializzato dove potrà iniziare la riabilitazione. Visti i continui miglioramenti di Emanuele i medici hanno valutato che le sue condizioni fossero sufficientemente buono da poter ...

Dimesso Lele Spedicato : comincia la riabilitazione per il chitarrista dei Negramaro : Dimesso Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito il 17 settembre da emorragia cerebrale: ha lasciato stamattina il reparto Rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce, ed è stato trasferito in un centro specializzato dove potrà affrontare un adeguato percorso di riabilitazione e recupero, secondo quanto reso noto dalla direzione sanitaria del nosocomio in un bollettino medico. Dopo i continui progressi registrati durante ...

Un nuovo inizio per Lele Spedicato dei Negramaro - presto le dimissioni dall’ospedale dopo l’emorragia : Lele Spedicato dei Negramaro sarà dimesso dal Vito Fazzi di Lecce dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito il 17 settembre scorso. Il chitarrista della band lascia quindi il reparto di rianimazione nel quale è stato ricoverato fin dai primi momenti dopo il malore, accusato in piscina sotto gli occhi della moglie Clio Evans. Le dimissioni dall'ospedale sono state però rimandate a causa di una febbre che ha colpito l'artista e che ha ...

Lele dei Negramaro - la promessa della moglie (a un anno dal matrimonio) : Negramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourNegramaro: Amore che torni tourCi sono modi e modi per festeggiare un anniversario di matrimonio. Di certo, quello di quest’anno, Clio ...

'Se non avessi fatto il calciatore...' Tutte le vite paralLele dei grandi - e non - del pallone. LE FOTO : "Se non fossi stato un cantante allora avrei fatto il calciatore… o il rivoluzionario" diceva Bob Marley. E se invece loro, fenomeni e non del pallone, non avessero dedicato la loro vita al calcio? ...

Il messaggio d’amore di Clio Evans per Lele Spedicato dei Negramaro : “Ti sposerei ancora” : È stato decisamente il mese più difficile della sua vita, da quando quel 17 settembre scorso ha soccorso suo marito dopo un malore, ma il messaggio di Clio Evans per Lele Spedicato dei Negramaro è intriso di speranza per il futuro. L'attrice ha parlato molto poco in queste ultime quattro settimane, restando al capezzale del chitarrista all'ospedale Vito Fazzi di Lecce da quanto è stato ricoverato d'urgenza in rianimazione dopo essersi sentito ...

Il chitarrista dei Negramaro Lele Spdicato è fuori pericolo : 'Dopo tre lunghe settimane, ora Lele è fuori pericolo, possiamo dirlo. Grazie a tutti quelli che lo hanno sostenuto in questa dura battaglia per la vita! Continuiamo così! #forzaLele'. La gioia della ...

Lele Spedicato dei Negramaro è fuori pericolo. Gioia di fan e vip sui social : Non è più in pericolo di vita Emanuele Spedicato, detto Lele, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dal 17 settembre scorso in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce perché colpito da ...

Lele Spedicato dei Negramaro è fuori pericolo : Non è più in pericolo di vita Emanuele Spedicato, detto Lele, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dal 17 settembre scorso in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce perché colpito da ...

Lele Spedicato - il chitarrista dei Negramaro - sta meglio. Sciolta la prognosi : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroLele Spedicato è davvero fuori pericolo. Il chitarrista dei Negramaro, ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di un’emorragia cerebrale, è cosciente e vigile. Risponde agli stimoli e migliora di giorno in giorno. Ora il paziente respira ...