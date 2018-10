Legittima difesa | la legge della Lega passa al Senato | Salvini | ' Dalle parole ai fatti'

Vittorio Feltri sulla Legittima difesa : 'Perché non è sproporzionato sparare in testa al ladro' : Salvini ne ha fatto uno dei suoi principali pilastri di azione politica, mentre dal Pd si sono sempre levate critiche feroci: dall' accusa di voler generare una specie di far-west a quella di voler ...

Legittima difesa - Faraone (Pd) : “Questa riforma è una porcheria - non è nel nostro Dna” : Davide Faraone, senatore del Pd, commenta l'approvazione della riforma sulla Legittima difesa, e spiega come mai il suo partito abbia votato contro il provvedimento ma sia stato attaccato da LeU: "Dire che siamo stati morbidi con un provvedimento che giudichiamo una porcheria è un'accusa assolutamente strumentale, fatta da chi, in questo caso a sinistra, pensa di guadagnare consenso parlando male degli altri".Continua a leggere

“Far West” per il Pd - “passo in avanti nella civiltà del diritto” per il governo : cosa prevede il ddl sulla Legittima difesa : Approvato dal Senato a grande maggioranza (un articolo del testo, quello sull’eccesso colposo, ha ottenuto anche l’appoggio del Pd) il disegno di legge sulla legittima difesa, che ora passa alla Camera. Ecco i punti principali. L'articolo “Far West” per il Pd, “passo in avanti nella civiltà del diritto” per il governo: cosa prevede il ddl sulla legittima difesa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Legittima difesa e la non-decisione sul suicidio assistito : due attacchi ai nostri diritti : Avverto il lettore che questo post nuoce gravemente alla salute (mentale: a quella fisica spero di no). È violento, reazionario, anti-democratico: soprattutto anti-democratico. Se il Fatto non lo appallottola e, nella sua infinita bontà, lo pubblica, questo non vi costringe a leggerlo. Ieri le massime istituzioni della Repubblica hanno consumato due attacchi ad altrettanti nostri diritti fondamentali: la vita e la dignità umana. Alla vita ci ha ...

Legittima difesa - Bonafede : “Maggioranza compatta sul provvedimento”. E sulle armi : “Nessun rischio far-west” : “Sulla Legittima difesa il fatto che ci sia stata un’approvazione dimostra che c’è un consenso da parte del governo e della maggioranza”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sull’approvazione al Senato della legge sulla Legittima difesa. “E’ un tema di giustizia e su questo c’è stato un confronto anche con il mio ministero e il testo che è stato approvato ieri vede la maggioranza ...

Cosa c’è nella nuova legge sulla Legittima difesa : Il Senato ha approvato la nuova legge che modifica la legittima difesa, che modica gli articoli 52 e 55 del Codice penale. Oltre alla difesa considerata sempre legittima, viene introdotto, all'articolo 2, il concetto di 'stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".Continua a leggere

Legittima difesa - non un Far West ma un Paese meno sicuro : C’è anzitutto da dire che non scatterà alcun automatismo. Il disegno di legge sulla Legittima difesa, approvato dal Senato in tempi record in una sola giornata e frutto dell’unione di più progetti sullo stesso tema, non prevede infatti ciò che i suoi sostenitori vanno sbandierando. Nel senso che dopo che il padrone di casa abbia sparato e ferito o ammazzato un ladro o aggressore l’indagine scatterà in ogni caso, proprio per capire come si siano ...

Il Senato dice sì alla Legittima difesa - ma la vera emergenza sono gli omicidi in famiglia : Chi sostiene la legge dice che porterà una certezza della pena e della possibilità di agire contro chi minaccia cose e persone finora inesistente. Chi è contrario pensa invece che aumenteranno gli omicidi e che la norma è direttamente legata all’uso delle armi. sono due visioni opposte quelle sulla legge sulla legittima difesa, passata in Senato e ora pronta per andare alla Camera. «La difesa è sempre legittima» festeggia Matteo Salvini e non ...

Difesa sempre Legittima : il centrodestra unito vota la legge in Senato : La legge interviene anche nel rapporto tra vittima e ladro dopo il processo, per evitare paradossi raccontati in questi anni da molti casi cronaca. Viene esclusa per l'autore del furto la possibilità ...

Legittima difesa : ma chi ruba più ora che hanno abolito la povertà? : Sarà un mondo perfetto, a nessuno verrà negata nella vita una piccola occasione di vendetta personale legalizzata con plauso del governo e una nuova medaglia al regolamento di conti più esplosivo ...

Legittima difesa - senato ok : alla Camera poi sarà legge/ Ultime notizie “I criminali non saranno più vittime” : Legittima difesa, senato ok: alla Camera poi sarà legge. Ultime notizie, la Lega esulta “Grazie a questa legge i criminali non saranno più le vittime”(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 08:38:00 GMT)

Cosa manca perché la Legittima difesa diventi legge : La riforma della legittima difesa supera il primo banco di prova del Senato e ora si appresta a incassare il via libera definitivo da parte della Camera. L'obiettivo è quello di arrivare all'...