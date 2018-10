Lega | Salvini frena sul simbolo | ' Non vogliamo cambiarlo'

Napoli - in Consiglio primo esponente Lega di Salvini. Vincenzo Moretto (ex Msi - poi An) passa al Carroccio : Nasce in Consiglio comunale a Napoli il gruppo della Lega. Vincenzo Moretto, esponente della destra storica partenopea ha ufficializzato il suo passaggio nel partito del vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una affollata conferenza stampa. Moretto, ex Msi poi An, ha alle spalle 20 anni di esperienza come consigliere comunale a Napoli. Il consigliere, primo esponente leghista nell’Assise cittadina, approdò in Fratelli d’Italia-An, ...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza "prima gli italiani" : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Napoli - è Moretto il primo consigliere comunale della Lega : 'Salvini investe sulla Campania' : Io continuerò a chiamarmi Vincenzo Moretto, consigliere comunale di Napoli, al di là dell'appartenenza politica il rispetto sarà sempre lo stesso'. Alla presentazione hanno preso parte il ...

Addio «Nord» - sbianchettato Alberto da Giussano. Così Salvini «italianizza» (per statuto) la Lega : Togliere la parola «ladrona» dopo Roma. Ricordarsi che l’Italia non finisce a sud del Po. Riporre nel cassetto l’eroe (fanta) Alberto da Giussano. Possibilmente, tifare Napoli. In vista del consiglio federale della Lega, Matteo Salvini si è appuntato una lista di cose da fare e, soprattutto, da sbianchettare. Il vicepremier lavora da mesi a una road map per sregionalizzare definitivamente la Lega e trasformarla in un partito di più ...

Giorgetti e quella nomina in conflitto di interessi : la Lega di Salvini si prende l’aerospazio : Un conflitto di interesse spaziale, seppur potenziale. Nel senso letterale della parola. Tra le nomine fatte dal governo gialloverde e, nella fattispecie, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ce n’è una passata inosservata a molti: è quella di Stefano Gualandris, diventato a settembre consigliere in materie giuridico economiche di Giorgetti per il settore aerospaziale. Un incarico da 30mila euro ...

Nasce la nuova Lega di Salvini : Alla fine sembra proprio che la rivoluzione stia per arrivare. La Lega , con buona pace dei militanti della prima ora che magari storceranno il naso, non sarà più Nord. Il partito del Carroccio si ...

Matteo Salvini - la nuova Lega : sovranista per statuto - addio ad Alberto da Giussano : La Lega dice definitamente addio a Umberto Bossi , salutando per sempre e per statuto la vecchia Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, sostituita dalla nuova Lega per Salvini premier. A volere ...

Lega - pronto il partito nazionale Salvini dice addio ad Alberto da Giussano : Matteo Salvini ha convocato il consiglio federale della Lega per oggi alle 13. All'ordine del giorno della riunione del massimo organo esecutivo del partito vi sono generiche "comunicazioni del segretario federale e analisi della situazione politica" Segui su affaritaliani.it

Legittima difesa - la legge della Lega passa al Senato - Salvini : 'Dalle parole ai fatti' : Avanza a grandi passi quella che se, tramutata in legge, sarebbe una grande vittoria della Lega. Il Senato ha, infatti, ha approvato quella che è una norma nuova di zecca in tema di Legittima difesa. Un testo che è passato senza troppi problemi a giudicare dai numeri 195 favorevoli, 52 contrari ed un astenuto e che adesso deve fare lo stesso alla Camera dei Deputati affinché prosegua il suo percorso prima di entrare in vigore. [VIDEO] Si tratta ...

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia leader - Governo Lega-M5s ‘spopola’ : Salvini al 50% - Di Maio al 45% - crollo Renzi : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini tiene al 30% con la Lega, M5s cala ancora ma resta davanti a Pd, Forza Italia e altre opposizioni (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

