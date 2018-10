Lega | pronto il partito nazionale Addio ad Alberto da Giussano

Lega - pronto il partito nazionale Salvini dice addio ad Alberto da Giussano : Matteo Salvini ha convocato il consiglio federale della Lega per oggi alle 13. All'ordine del giorno della riunione del massimo organo esecutivo del partito vi sono generiche "comunicazioni del segretario federale e analisi della situazione politica" Segui su affaritaliani.it

Accuse di stupro : Ronaldo pronto a una battaglia Legale di almeno due anni : Un selfie in auto senza sorriso. Ma Cristiano Ronaldo ostenta serenità. L'inchiesta per la presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga avvenuta nel 2009 non sarà chiusa in tempi brevi. Ci ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : Melli e Datome protagonisti in Turchia - Hackett pronto alla nuova avventura con il CSKA : Comincia questa settimana la nuova stagione di Eurolega. L’Italia sarà rappresentata non solo dall’Olimpia Milano, ma ci sono anche altri tre giocatori del Bel Paese che vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella massima manifestazione per club. Tra le squadre favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Fenerbahce. La formazione turca ha trionfato due anni fa e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale, perdendo ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : Melli e Datome protagonisti in Turchia - Hackett pronto alla nuova avventura con il CSKA : Comincia questa settimana la nuova stagione di Eurolega. L’Italia sarà rappresentata non solo dall’Olimpia Milano, ma ci sono anche altri tre giocatori del Bel Paese che vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella massima manifestazione per club. Tra le squadre favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Fenerbahce. La formazione turca ha trionfato due anni fa e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale, perdendo ...

Lazio - Radu pronto al rinnovo : il difensore pronto a Legarsi a vita : Buone notizie in casa biancoceleste: la squadra di Lotito, è infatti pronta a ripartire dopo il pesante ko nel derby contro la Roma. Stefan Radu firmerà il rinnovo con il club fino al 2021: una delle bandiere della Lazio, è quindi pronto a giurare amore eterno ai colori biancocelesti dove presumibilmente terminerà la propria carriera. […] L'articolo Lazio, Radu pronto al rinnovo: il difensore pronto a legarsi a vita proviene da Serie A ...

NBA – J.R. Smith e il tattoo Supreme : la Lega pronto a multarlo ogni volta che scenderà in campo! : J.R. Smith si tatua la scritta ‘Supreme’, noto marchio d’abbigliamento, sul polpaccio: l’NBA pronto a multarlo J.R. Smith trova sempre il modo di finire sotto i riflettori, specialmente se quel ‘modo’ non c’entra propriamente con il basket giocato. In realtà in questo caso si parla di basket ‘da giocare’. Infatti ogni qualvolta scenderà in campo in regular season, la stella dei Cavs potrà ricevere una bella multa da parte della lega, non ...

Cda Rai pronto alle nomine. Ma è ancora battaglia Legale su Foa : Non è ancora arrivato il tormentato via libera della Vigilanza, e già su Marcello Foa si abbatte un fuoco di fila. Lettere, critiche, ricorsi. Un piccolo antipasto per capire l'accoglienza che verrà riservata al neo presidente Rai se verrà confermato. I giochi sembrano fatti, mercoledì alle 19.30 si (ri)voterà a San Macuto e tranne impensabili colpi di scena arriverà il parere favorevole dei due ...

Toninelli : "Pronto decreto Genova". Rischio guerra Legale : "Il decreto è pronto, sarà in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore", dice il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annunciando il passaggio con cui il provvedimento entrerà in vigore, sebbene suscettibile di modifiche in Parlamento durante la fase di conversione in legge.Ma in ambienti parlamentari si ragiona sul fatto che il testo sulla ricostruzione del ponte di Genova non sarebbe stato ancora inviato al ...

Di Maio : accordo con la Lega - pronto il ddl per tagliare 345 parlamentari : Con la Lega 'noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari' con '100 milioni di ...

Di Maio : «Accordo con la Lega - pronto il ddl per tagliare 345 parlamentari» E su Tria : «Pretendo trovi le risorse» : Secondo il vicepremier 5stelle consentirà di risparmiare 100 milioni l’anno. La presentazione è prevista per la prossima settimana

Vaccini - dietrofront Lega-M5S : pronto l'emendamento per mantenerne l'obbligo : Si attende solo il parere dei relatori delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali, Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino, poi l'emendamento che conferma l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica potrebbe avere il via libera. La maggioranza Lega-M5S, infatti, sta valutando una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari, tutti con lo scopo di abrogare dal decreto Milleproroghe il comma che rende non ...

Salvini pronto a cambiare nome alla Lega. In Lombardia prove di fuga da Forza Italia : Lega Nazionale suona bene? Al momento, è il nome più gettonato per la «nuova» Lega, partito unico, o almeno egemone, di tutto il centrodestra. Anche Lega Italia piace, molto sovranista, ma purtroppo già scelto per il suo partitino da Carlo Taormina prima della svolta grillina. Per un mazziniano Lega dei popoli, che richiama la Lega delle Leghe anti...

PRONTO - Giorgetti - Lega - : nazionalizzare Autostrade no ma sforare il 3% sì : ... l'esponente del Carroccio si è soffermato sull'ormai celeberrimo tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil, mandando un chiaro segnale al numero uno dell'Economia, Giovanni Tria: ' Sfondare il tetto del ...

Salvini : sulla Diciotti tutti ilLegali - pronto ad andare dai pm : Roma, 23 ago., askanews, - Quelli sbarcati nella notte dalla nave Diciotti a Catania 'sono tutti minori non accompagnati. Vorrei vedere in faccia quelle madri e quei padri che mettono su gommoni mezzi ...