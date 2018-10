Lega e M5s stanno pagando o no lo scontro con Bruxelles in termini di consenso? : Come previsto, la Commissione europea ha bocciato la manovra presentata dal Governo italiano. La cosa, quasi certamente, non avrà effetti diretti sulle opinioni degli italiani, ma servirà certamente ad alimentare uno stato di “scontro perpetuo” che la maggioranza targata M5s-Lega sta portando avanti sin dal momento del suo insediamento: prima (in estate) sulla questione migranti, oggi sulle questioni Legate agli ...

Spread e manovra - la linea dura di Merkel e Juncker. E M5S e Lega litigano sulle banche : Un'altra giornata con il fiato sospeso in attesa del verdetto che Standard&Poor darà stasera sul debito italiano. La preoccupazione che il giudizio di S&P possa essere più duro di quello di Moody's ha ...

CONSULTA - CAPPATO E DJ FABO/ Il piano dei giudici e di M5s per Legalizzare l'eutanasia : Con il rinvio della sentenza sul caso dj FABO, la CONSULTA ha chiesto una legge che abolisca l'articolo 580 del Codice penale. Ossia depenalizzi il suicidio assistito.

Draghi lancia l'allarme Italia : «Spread alto danneggia le banche». Scontro con M5S-Lega : L'Italia dello spread sopra 300 monopolizza la conferenza stampa di Mario Draghi, che sotto un fuoco di fila di domande sul futuro del Paese lancia l'allarme: rischiano banche, famiglie e...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il contratto rinnovato : perché è una clamorosa beffa per Lega e M5s : Come ogni anni tornano le polemiche sul contratto di Fabio Fazio , lautamente pagato in Rai. Polemiche accresciute dalle ospitate molto politiche a Che tempo che fa , come quella di domenica scorsa, ...

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia leader - Governo Lega-M5s 'spopola' : Salvini al 50% - Di Maio al 45% - crollo Renzi : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini tiene al 30% con la Lega, M5s cala ancora ma resta davanti a Pd, Forza Italia e altre opposizioni

Rai : De Petris e Fornaro - Lega e M5S litigano su spartizione tg e l'azienda è ferma : La Rai è ferma e succube della politica e la maggioranza gialloverde, che litiga sulle poltrone, non è in grado di sbloccare la situazione perché più attenti alla spartizione dei Tg che ai contenuti. Il CdA si è riunito solo per la ...

Retroscena dal Quirinale - Sergio Mattarella si prepara all'assedio del governo Lega-M5s : 'Non ci sono sacchi di sabbia' al Quirinale. Sergio Mattarella , dicono, non è pronto alla guerra: 'All'Italia serve la sinergia delle istituzioni'. L'assedio al presidente della Repubblica, nota il ...

"Federica Sciarelli verso la direzione del Tg1" : ma non si rompe lo stallo Lega-M5s : Le nomine Rai saltano anche per questa settimana, il cda Rai non è stato ancora convocato: Lega e M5s non riescono a trovare...

TRIA ATTACCA CASALINO "VOLGARE"/ "Spread alle stelle - non si va avanti" : ministro Economia contro M5s e Lega : TRIA ATTACCA CASALINO: "Volgare". Il ministro dell'Economia contro M5s e Lega: "Spread alle stelle, non si va avanti. La Patrimoniale sarebbe misura distruttiva"

Voto di scambio - via libera del Senato/ Lega - M5s e FdI a favore : "passo fondamentale nella lotta alla mafia" : Voto di scambio: via libera dal Senato, votano a favore Lega, M5s e Fratelli d'Italia. "Passo avanti fondamentale nella lotta contro la Mafia": 'vince' il Governo Conte

Legittima difesa - il M5s si piega alla Lega : sì al Senato - ecco le nuove misure. Una svolta storica : alla fine, sulla Legittima difesa , la spunta la Lega . Al Senato - con 194 voti a favore, 52 contrari e 4 astenuti - è stato approvato l'articolo 1 del ddl fortemente voluto da Matteo Salvini . È ...

Voto di scambio - ecco la riforma del 416-ter targata M5s-Lega : Roma, 24 ott., askanews, - La nuova legge sul Voto di scambio, approvata in prima lettura al Senato, introduce una nuova formulazione dell'articolo 416-ter del codice penale, introducendo pene più ...

Voto di scambio - via libera del Senato : a favore Lega - M5s e Fratelli d’Italia. La sinistra e Libera : “Occasione sprecata” : Con 160 voti favorevoli è passato al Senato il disegno di legge contro il Voto di scambio politico-mafioso. I contrari sono stati 98 e 7 gli astenuti. Hanno votato contro Leu, Pd e Forza Italia. A favore Lega, M5s e Fratelli d’Italia. Il provvedimento ora passa alla Camera. Per il Senatore Cinque Stelle Mario Giarrusso, relatore e primo firmatario, “è un passo fondamentale nella lotta alla mafia” perché “l’articolo ...