L' economista Sapelli | ' I maggiori giornali italiani tifano per la troika e per il default'

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Intervenuto ieri sera a Piazza Pulita, programma in onda su La7, l'GiulioVIDEO ha fatto il punto della situazione sui rapporti conflittuali del nostro Governo con la Commissione Europea, soffermandosi in particolare sullo stato di salute dell'Italia e sulle prossime mosse da intraprendere per rimettersi in cammino. A proposito di Mario Draghi,ha dichiarato: Dunque, egli non è affatto il diavolo. E' stato imposto dagli americani alla testa della BCE per fare una Politica di quantitative easing. Ma ciò che più conta in questo momento è che bisogna abbassare i toni. Lo spread è una cosa puramente convenzionale, sarebbe molto più utile misurare il tasso di investimenti che c'è in Germania e in Italia. E allora sì che quello spread avrebbe un certo significato. Per abbassare lo spread, ci sono degli strumenti tecnici e Mario Draghi VIDEO li conosce ...