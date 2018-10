L' economia con la crescita più veloce del mondo è in crisi di liquidità

Conte incassa fiducia e complimenti di Trump su economia e immigrazione - : Con queste parole su Facebook il premier Giuseppe Conte incassa la fiducia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla linea tenuta in materia di immigrazione ed economia. 'Ho appena parlato ...

La terra è allo stremo - e le soluzioni si chiamano agricoltura sostenibile ed economia circolare : L'economia circolare in agricoltura. Il rinnovamento del terreno. Il suolo rappresenta un capitale naturale chiave. Pratiche non sostenibili in agricoltura impoveriscono la materia organica nel suolo ...

SPY FINANZA/ Usa - i pacchi bomba distraggono dai flop dell'economia : Mentre si avvicinano le elezioni di mid-term, negli Stati Uniti emerge la paura, con i pacchi bomba che hanno riportato il terrore nel Paese a stelle e strisce. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Il piano di Giorgetti (via spread) per liquidare M5s, di M. BottarelliFINANZA E POLITICA/ La mossa per liberarci dal ricatto dello spread, di G. Passali

Ue-Italia : ministro economia Tria - l'Europa trarrà profitto dalla strategia italiana : Parigi, 25 ott 22:00 - , Agenzia Nova, - Sono certo che l'Europa "trarrà profitto" dalla strategia italiana. Lo ha detto i ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Parigi, nel corso... , Res,

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

Manovra - Draghi avverte : 'Lo spread danneggia l'economia' - : 'Vedo che dalla BCE arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia italiana. Per quanto riguarda lo spread il governatore Draghi sa che il problema dello spread non è legato alla Manovra ma alla paura dei mercati che il paese possa uscire dall'euro'. Lo dice ...

Germania-Turchia : ministro economia Altmaier - "momenti difficili - ma relazioni commerciali stabili" : Berlino, 25 ott 19:00 - , Agenzia Nova, - Nonostante i "momenti difficili", le relazioni commerciali tra Germania e Turchia sono rimaste "stabili" e il governo tedesco è "determinato... , Geb,

Fallico : economia mondiale ha bisogno di riforme profonde : 'L'economia mondiale ha bisogno di riforme profonde, capaci di interpretare uno sviluppo sociale equo' ha aggiunto Fallico.

Ambiente : Syndial con Fondazione Università Ca' Foscari per validare interventi 'bonifica sostenibile' su principi economia circolare : Roma, 25 ott 16:23 - , Agenzia Nova, - Syndial, società ambientale di Eni, ha sottoscritto oggi con la Fondazione Università Ca' Foscari Venezia un accordo finalizzato a valutare... , Com,

Bce - il discorso di oggi di Mario Draghi : 'economia indebolita - ma scenario base non cambia' - Sky TG24 - : Il presidente della Bce è intervenuto al termine di una riunione in cui è stato confermato che il Quantitative easing durerà fino a dicembre. "Situazione italiana come Brexit pesa fra incertezze ...

Spread - Nagel : da non sottovalutare impatto su economia Paese : Milano, 25 ott., askanews, - 'Per Mediobanca l'impatto è molto limitato, ma devo dire che non bisogna sottovalutare l'impatto dello Spread sull'economia del resto del Paese'. Lo ha sottolineato l'Ad di Mediobanca, Alberto Nagel, in un briefing sui conti del primo trimestre dell'esercizio 2018-2019. 'Nel 2011 - ha argomentato Nagel - tutte le ...

Speciale difesa : Germania - ministero economia - esportazioni armi per 2 - 57 miliardi di euro nel primo semestre 2018 : Berlino, 25 ott 15:30 - , Agenzia Nova, - Le esportazioni di armi prodotte in Germania approvate dal governo tedesco hanno raggiunto nel primo semestre del 2018 un valore di 2,57... , Res,

Speciale difesa : Libia - portavoce Lna - "registrazioni telefoniche collegano neo-ministro economia Tripoli a omicidio generale Younes" : Riad, 25 ott 15:30 - , Agenzia Nova, - Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico , Lna, del generale Khalifa Haftar, Ahmed al Mismari, ha rivelato che "il procuratore... , Res,

Beige Book : economia Usa cresce a passo modesto - preoccupano dazi : L'economia statunitense ha continuato a viaggiare ad un ritmo tra il 'modesto' e il 'moderato'. E' quanto emerge dal Beige Book, il rapporto sullo stato di salute della crescita a stelle e strisce, ...