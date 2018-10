Le telenovelas da 40 milioni di spettatori

davidemaggio

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Segundo Sol C’è un momento della giornata in cui l’intero Brasile si ferma davanti alla tv come se fosse la finale dei Mondiali di Calcio. Alle 21,15 (ad eccezione della domenica), infatti, sulla tv privata Rede Globo c’è l’imperdibile appuntamento, che si rinnova da ben 63 anni, con la novela das nove, la telenovela delle nove di sera. Attualmente a spopolare è Segundo Sol, Secondo Sole, ma nel paese carioca le novelas, di tutti i generi, vanno in onda anche il pomeriggio e in seconda serata e non solo su Globo ma anche su Rede Record. Dopo essere andati alla scoperta delle storie thriller e di quelle ambientate nel mondo del narcotraffico, proseguiamo quindi il nostro viaggio nel mondo della nuova telenovela con la ricchissima produzione brasiliana, che ha reso la nazione verdeoro il terzo esportatore al mondo di fiction dopo gli Stati Uniti e la Turchia. Segundo Sol, che raccoglie ...