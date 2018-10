Le strategie del cervello per superare i propri limiti

MotoGp - Lorenzo sostiene le strategie della Mercedes al Gp di Russia : “la squadra è più importante di piloti” : Jorge Lorenzo appoggia la strategia della Mercedes durante il Gp di Russia, lo spagnolo sostiene la vittoria di Lewis Hamilton Jorge Lorenzo si mostra particolarmente attivo sui social in questi giorni. Il pilota spagnolo, in vista del Gp di Thailandia, dedica un po’ di tempo ai suoi follower rispondendo alle loro curiosità. Un fan del maiorchino, tra gli altri, ha commentato in un tweet ciò che è accaduto ieri in Formula Uno, ...

"Piano stand-alone. Poi partner" Su Affari le strategie della Ferrarini : “Una soluzione in continuità a vantaggio di tutti i soggetti interessati, passando per una partnership industriale o finanziaria che garantisca il mantenimento del valore dell’impresa e sia in grado di sostenere le azioni di risanamento che l’azienda intende svolgere”. Segui su Affaritaliani.it

Guida autonoma - ecco le strategie del Gruppo PSA" : Secondo il Gruppo francese rappresenta una novità assoluta nel mondo industriale e illustra le soluzioni 4.0 che il sito di Sochaux ha deciso di applicare in anticipo nell'ambito del suo piano ...

Tale e Quale Show : Carlo Conti parla delle polemiche e delle strategie : Carlo Conti svela le strategie dei giurati di Tale e Quale Show Tale e Quale Show aprirà il sipario sull’edizione 2018 venerdì 14 settembre. Il Talent di Rai1, dopo mesi di provini ha chiuso la rosa dei concorrenti della nuova stagione. A destreggiarsi nelle imitazioni saranno quest’anno: Matilde Brandi, Antonella Elia, Guendalina Tavassi, Vladimir Luxuria, Alessandra Drusian dei Jalisse, Roberta Bonanno, Massimo Di Cataldo, Andrea ...