Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B | è caos | 6 partite rinviate

MORTE DESIRÉE MARIOTTINI : 3 FERMATI/ Ultime notizie - Del Bello : “allarme inascoltato - tragedia evitabile” : MORTE DESIRÉE MARIOTTINI: FERMATI tre immigrati irregolari, si cerca un quarto uomo. Secondo la testimonianza di un uomo, attorno alla 16enne c'erano 7-8 persone.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 20:22:00 GMT)

Concorso scuola dell’infanzia ultime notizie : diplomati magistrale - chiarimenti su corsi triennali e quinquennali : Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e della primaria che, ormai, attende solo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale con il relativo bando di Concorso. Per quanto concerne i requisiti da soddisfare per i candidati, un’importante precisazione giunge attraverso un comunicato stampa curato dal sindacato Cisl scuola Cuneo, comunicato che fa chiarezza in merito alla partecipazione di tutti coloro che hanno ...

BERNARDO PROVENZANO - ITALIA CONDANNATA PER 41-BIS/ Ultime notizie - Fava : "Privato del diritto di morire a casa" : BERNARDO PROVENZANO, la Corte di Strasburgo condanna ITALIA per la conferma del 41 bis, il regime duro carcerario. “Inumana” con il boss mafioso. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:41:00 GMT)

Ravenna - frana a San Bartolo : crolla pezzo della diga/ Ultime notizie - morto tecnico della Protezione Civile : Ravenna, frana sulla diga di San Bartolo: crollo di un invaso sulla statale 67: Ultime notizie, disperso (dato morto dai media) un tecnico della Protezione Civile. Si teme per cavo elettrico(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Sonya Caleffi - infermiera killer torna libera/ Ultime notizie - l’angelo della morte ha scontato 14 anni su 20 : Sonya Caleffi, infermiera killer torna libera. Ultime notizie, l’angelo della morte che uccise cinque persone ha scontato 14 anni di reclusione su 20.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:10:00 GMT)

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ I rilievi dell’Europa a difesa della Legge Fornero (ultime notizie) : QUOTA 100, che sarà la misura principale della RIFORMA delle PENSIONI 2019, è tra le misure che hanno portato allo scontro tra Italia e Ue, che difende la Legge Fornero(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:24:00 GMT)

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - ecco le squadre ‘ammesse’ : Ripescaggi Serie B – Novità clamorose per quanto riguarda il campionato di Serie B, in arrivo ribaltoni a sorpresa. Nella ultime ore il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Ternana a cui avevano aderito anche Siena, Novara e Pro Vercelli, l’altro club in corsa per il Ripescaggio è il Catania. E’ stata sospesa la pronuncia del Tribunale Federale che bloccava i Ripescaggi e confermava la Serie B a 19 squadre. Adesso la ...

Khashoggi - Trump : “tradito da Riad - dubbi su Bin Salman”/ Ultime notizie - NYT : “come delitto Matteotti” : Omicidio Jamal Khashoggi, Trump vs Arabia Saudita: "tradito da Riad, dubbi su Mohammed Bin Salman". Depistaggio o complotto? Ultime notizie, NYT "come delitto Matteotti"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:47:00 GMT)

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ Le richieste dell’Anief per la Manovra 2019 (ultime notizie) : In tema di RIFORMA delle PENSIONI, la Manovra 2019 poterà all’introduzione di QUOTA 100. L’Anief vuole però evitare che comporti delle penalizzazioni per chi la userà(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 05:32:00 GMT)

Le notizie del giorno – Ripescaggio Serie B - tensione sempre più alta : Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B e sul fronte ripescaggi. Il torneo cadetto è arrivato all’8^ giornata, così come quello di Serie C ma entro la giornata di giovedì potrebbe andare in scena un clamoroso ribaltone che rischia di sconvolgere maggiormente il torneo cadetto. L’Entella ha disputato solo una giornata, successo in trasferta nella gara contro il Gozzano e terminata con il punteggio di 1-3 ma partita ...

SAN LORENZO - DESIRÈE MORTA DOPO ESSERE STATA DROGATA E STUPRATA/ Ultime notizie Roma 16enne vittima del branco : Roma, 16enne trovata MORTA in uno stabile abbandonato. Ultime notizie, è giallo sulla scomparsa di una giovane di Cisterna: testimone "STUPRATA e DROGATA dal branco"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 23:52:00 GMT)

Amazon lancia in Italia Alexa - ci sono le notizie dell'ANSA : Arriva in Italia Alexa, l'assistente personale di Amazon basato sull'intelligenza artificiale e sui comandi vocali, cuore della casa 'smart' e della domotica. Risponde alle domande, riproduce musica, ...

Manovra bocciata dall'Ue : deviazione netta del Governo/ Ultime notizie - Giorgetti : "mai più supini all'Europa" : Manovra Economica 2019: Commissione Ue boccia l'Italia, ecco cosa succede ora. Ultime notizie, Salvini-Di Maio a Moscovici: 'non si cambia'.

Ostia - sgominata banda rivale del clan Spada : 42 arresti/ Ultime notizie : soddisfatti Raggi e Salvini : Operazione a Ostia e in mezza Italia: 42 arresti nel clan rivale degli Spada. Ultime notizie, "smembrata" la famiglia Triassi: 2 milioni di euro sequestrati, esulta Federica Angeli(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:01:00 GMT)