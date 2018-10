Le molestie sessuali dentro Google

Google ha licenziato 48 dipendenti in due anni per molestie sessuali : Google ha licenziato 48 persone, tra cui 13 manager, negli ultimi due anni in seguito ad accuse di molestie sessuali. Lo ha rivelato l'amministratore delegato del gigante del web, Sundar Pichai, in una email ai dipendenti, sottolineando che "nessuno di questo individui ha ricevuto la buonuscita". Secondo Pichai, Google ha assunto "una linea sempre più dura per le condotte inappropriate di persone che hanno una posizione di ...

Google - scandalo molestie sessuali. Nyt : 'Coperti alti dirigenti' - : Per il giornale tra loro ci sarebbe anche l'ideatore di Android Andy Rubin. L'azienda smentisce: "In due anni licenziati 48 dipendenti, tra cui 13 dirigenti". E l'amministratore delegato Sundar Pichai ...

Giovane accusato di molestie sessuali a una quattordicenne : La ragazzina scappa da un'abitazione delle Fontanelle e chiede aiuto a una baby sitter dopo aver subito le avances dell'adulto. Una visita ginecologica ha escluso la violenza

Guardare porno su iPhone sui mezzi pubblici può essere reato/ "Nuova forma di molestie sessuali" : Guardare porno su iPhone sui mezzi pubblici può essere reato. Ultime notizie Gran Bretagna, rapporto dei parlamentari: "Nuova forma di molestie sessuali"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:32:00 GMT)

molestie sessuali su minori? Chiesta condanna a 12 anni per autista di scuolabus : La sentenza del Gup Vincenzo Brancato è prevista per il 30 novembre prossimo. C.D.R. è stato arrestato il 30 settembre del 2017.

Gloria Guida torna in tv/ Sulle molestie sessuali : "Bisogna denunciare subito" : Gloria Guida riparte dalla televisone con il programma "Le ragazze" in arrivo su Rai3: dopo vent'anni l'icona sexy ha deciso di rimettersi in gioco (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:55:00 GMT)

L'archistar Richard Meier si è dimesso per molestie sessuali : Dopo le mobilitazioni innescate dal caso Kavanaugh e a quasi un anno dalla nascita del movimento , gli effetti di #MeToo sembrano non esaurirsi e sono arrivati a travolgere anche il mondo dell' architettura . Accusato di molestie sessuali da cinque donne , L'archistar Richard Meier ha deciso di dimettersi e di lasciare il timone del suo celebre studio . Dopo le dichiarazioni ...

Australia - 65% assistenti volo riferisce molestie sessuali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La giornalista chiede conto a Steven Seagal delle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti e lui reagisce così : Dall’inizio dell’anno le accuse di molestie sessuali nei confronti dell’attore Steven Seagal si sono fatte più numerose. Dopo Portia De Rossi, Julianna Margulies e Regina Simons, infatti, lo scorso marzo si è aggiunta la denuncia dell’ex modella e aspirante attrice Faviola Dadis. Nel corso di un’intervista alla Bbc, la giornalista ha chiesto conto a Seagal delle accuse. Lui, tuttavia, non ha risposto e ha preferito ...

Verissimo - Catherine Spaak a Silvia Toffanin : 'Anch'io ho subito molestie sessuali' : Il # metoo non esisteva, ma le molestie sessuali sì. A Verissimo ospite di Silvia Toffanin è Catherine Spaak , attrice francese ma italiana d'adozione che rivela come nel mondo del cinema negli anni ...

Prof. fa sesso in aereo con studente 16enne e rimane incinta/ A processo per molestie sessuali : ha abortito : Prof. fa sesso in aereo con studente 16enne e rimane incinta. A processo per molestie sessuali un'insegnante 29enne di origini inglesi: ecco cosa è successo(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:06:00 GMT)

L’FBI ha contattato Deborah Ramirez - la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali : L’FBI ha contattato Deborah Ramirez, la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali, nell’ambito dell’indagine ordinata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima che il Senato confermi la sua nomina a giudice della The post L’FBI ha contattato Deborah Ramirez, la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Un’attivista egiziana è stata condannata a due anni per aver diffuso un video in cui parlava di molestie sessuali : L’attivista egiziana Amal Fathy, moglie del consulente legale della famiglia di Giulio Regeni, è stata condannata a due anni di carcere per aver condiviso su internet un video in cui, tra le altre cose, accusava il governo di non difendere The post Un’attivista egiziana è stata condannata a due anni per aver diffuso un video in cui parlava di molestie sessuali appeared first on Il Post.

Ancora guai per Kevin Spacey - nuova denuncia per molestie sessuali : Ancora guai per Kevin Spacey. L'attore Usa premio Oscar, già indagato dalla polizia negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per presunte molestie, è stato denunciato per abusi sessuali nei confronti di un massaggiatore in California. Lo rende noto il Guardian online.L'aggressione sarebbe avvenuta due anni fa in un'abitazione a Malibu. Nella denuncia, presentata al tribunale di Los Angeles, si specifica che l'ex protagonista di House ...