Le attrici più pagate della tv nel 2018 da Sofia Vergara a Kaley Cuoco | da Ellen Pompeo e

A 78 anni morta a Belgrado Milena Dravic - una delle attrici più amate della ex Jugoslavia : Milena Dravic, una delle attrici più note e più amate della ex Jugoslavia che ha ottenuto consensi e apprezzamenti anche all'estero, è morta ieri a Belgrado all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. ...

È sparita una delle attrici cinesi più famose al mondo : Da tre mesi non si hanno più notizie di Fan Bingbing, che aveva partecipato agli X-men e alla giuria di Cannes: potrebbe essere nei guai con il Partito Comunista Cinese The post È sparita una delle attrici cinesi più famose al mondo appeared first on Il Post.

Gli attori e le attrici più pagati al mondo : Il primo della consueta classifica di Forbes l'anno scorso ha fatto un sacco di soldi, ma non con i film: con la tequila The post Gli attori e le attrici più pagati al mondo appeared first on Il Post.

Venezia 75 : le attrici più attese al Lido : È partito ufficialmente il countdown per la 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre. Il programma è piuttosto ricco di film destinati a catturare l’attenzione, che porteranno anche diverse star al Lido. Queste, per esempio, sono le attrici internazionali e italiane più attese. Naomi Watts La giuria della Mostra del cinema di Venezia 2018 ...

Scarlett Johansson guida la classifica delle attrici più pagate del 2018 : Come ogni anno Forbes ha stilato la sua tradizionale classifica degli attori più pagati e l’ha resa nota partendo dalle quote rosa del cinema. In vetta Scarlett Johansson, che lo scorso anno non compariva nemmeno nelle prime dieci posizioni. L’attrice avrebbe quadruplicato i suoi introiti negli ultimi mesi, guadagnando la bellezza di 40 milioni e mezzo di dollari. Merito del grande successo mondiale di Avengers: Infinity War, in cui ...