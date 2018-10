Lavoro | nei primi nove mesi calano gli infortuni | ma ci sono più morti

Presadiretta racconta la guerra per le agevolazioni sul Lavoro che si combatte nei Paesi dell'est Europa : Gli Stati dell'est Europa combattono da anni una guerra silenziosa a colpi di agevolazioni fiscali e incentivi per sottrarsi reciprocamente fette di mercato. Proprio su questo tema si incentra l'ultima puntata di Presadiretta, intitolata appunto "La guerra del lavoro", in onda stasera alle 21.15 su Rai 3.Tra questi Paesi c'è la Slovacchia, balzata alla cronaca quando è scoppiata la crisi dell'Embraco. Il caso esplode a gennaio del ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Il capoLavoro di Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni - raffica di 10.0 per i campioni azzurri! Nei Junior trionfo di Alice Esposito e Federico Rossi. Magici Neovis - oro nei quartetti! : Dopo undici intensi giorni di competizioni, si sono appena spenti i riflettori del Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che ha ospitato il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle. Non poteva concludersi in maniera diversa la gara di Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, campioni del Mondo nella specialità delle coppie di artistico per la quarta volta consecutiva. I pattinatori azzurri hanno ...

Lavoro nero nei cantieri edili : segnalate 5 imprese : Controlli della Guardia di Finanza: contrasto al Lavoro sommerso nei cantieri edili. Cinque imprese segnalate per l’impiego di lavoratori in nero.

Il Parlamento europeo taglia la Co2 - e il Lavoro - nei trasporti : La transizione tecnologica nel settore dei trasporti potrebbe essere più veloce del previsto se il Consiglio europeo accettasse i target di riduzione della Co2 che oggi ha approvato il Parlamento di ...

Le condizioni di Lavoro difficili di chi opera nei servizi per l'immigrazione : Uno studio della Fp Cgil su chi è impegnato nel sistema: precarietà, età media elevata, fenomeni di burn-out e scarsa organizzazione

La laurea serve per trovare Lavoro? La risposta è nei numeri : Il filo conduttore che dovrebbe legare un percorso di studi completo al mondo lavorativo, tende molto spesso in Italia a interrompersi prima della conclusione del percorso previsto. Ottenere la ...

I Datori di lavoro devono prestare particolare attenzione, prima di intimare un licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro: la disciplina è molto severa.

Incendio devasta il Museo Nazionale di Rio De Janeiro : “Persi 200 anni di Lavoro - ricerca e conoscenza” : Un vasto Incendio è divampato nel Museo Nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile: il rogo, la cui origine è al momento sconosciuta, è divampato ieri sera ora locale, quando il Museo era già chiuso al pubblico. Non si segnalano feriti ma sono andate perdute importanti collezioni con reperti provenienti dall’Egitto, opere e artefatti di epoca greco-romana, e i più antichi fossili di origine umana scoperti in ...

Lavoro - 10mila domande di disoccupazione nei primi sei mesi del 2018 : 'Nonostante da qualche parte ci si affanni a "delineare" una presunta ripresa dell'economia umbra dicono con le "piccole eccezioni" della stagnazione dei consumi e del Lavoro, i fondamentali dell'...

Lavoro : crescono contratti stabili - +140 mila nei 6 mesi : Il dato e' stato possibile anche grazie al buon andamento delle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato che registrano una crescita del 58,7% rispetto ai primi sei mesi del 2017. 31 agosto ...

Alternanza scuola-Lavoro - Bussetti : “Nei licei le ore saranno dimezzate”. L’anno scorso diceva : “Ottima legge” : “Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei, gli studenti degli istituti tecnici ne faranno alcune di più, perché è un’esperienza che ha avuto risultati positivi ma è stata molto faticosa e non sempre funziona. E soprattutto non voglio che sia al centro dell’esame orale della Maturità perché quello è il momento in cui lo studente deve poter esprimere se stesso e le competenze acquisite con lo studio di cinque anni”. Sono ...

Lavoro - crescono le assunzioni nei primi sei mesi dell'anno : Nel settore privato le assunzioni nei primi sei mesi dell'anno superano i 3,8 milioni , in aumento del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. E' quanto rileva l'Osservatorio sul precariato dell'...