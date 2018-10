La versione della Prefettura

Pensioni - l'ultima versione della rapina : come e chi colpisce il 'contributo di solidarietà' : 'Al via il contributo di solidarietà '. L'annuncio della capogruppo in Commissione Lavoro, Laura Murelli , è arrivato ieri, 25 ottobre. Il chiacchieratissimo taglio relativo alle cosiddette ' Pensioni ...

Suzuki RYUYO : i segreti della stratosferica versione da corsa della GSX-R1000R [FOTO e PREZZO] : L’apertura delle vendite, inizialmente previste per sabato 10 novembre, è stata anticipata per rispondere alle numerose e pressanti richieste degli appassionati Appena svelata, Suzuki RYUYO si è subito affermata come la moto più desiderata dagli appassionati delle sportive da pista e i consensi unanimi dati dai tester in occasione della presentazione stampa avvenuta al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” hanno contribuito a fare ...

Ford Mustang : in arrivo una versione “silenziosa” della mitica muscle car americana? [VIDEO] : Un video spot ufficiale della Casa dell’Ovale Blu mostra una misteriosa immagine che potrebbe anticipare una possibile Ford Mustang elettrica Ford ha diffuso un video spot ufficiale dove viene mostrata un’immagine teaser della celebre Mustang caratterizzata da alcuni particolari che richiamano le vetture elettriche a zero emissioni. Il fotogramma in questione immortala il frontale della muscle car americana coperto dalla penombra, dove ...

Tesla : versione 'midrange' della Model 3 : Arriva la versione 'midrange' della Tesla Model 3. La società statunitense ha iniziato a raccogliere gli ordini per il Modello mediano della galass...

Tesla : arriva la versione 'midrange' della Model 3 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iphone XR - pre-ordine al via/ Apple - prezzo e caratteristiche della versione a 6 colori : Dalla giornata di oggi, venerdì 19 ottobre 2018, è possibile ordinare l’Iphone XR. Dopo i precedenti due modelli presentati lo scorso mese, si è aperta la nuova fase di ''preorder".(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:20:00 GMT)

OneNote : Microsoft promette che la UWP sarà migliore della versione WIN32 : La versione WIN32 di OneNote che ha alle spalle uno sviluppo ormai decennale è stata, secondo quanto dichiarato più volte dalla stessa Microsoft, deprecata ossia non riceverà più nuove feature. Questo perché il Colosso di Redmond desidera sostituirla con la Universal Windows app che possiede un’interfaccia molto più moderna e adatta per un utilizzo con touchscreen. Sfortunatamente questa, al momento, non risulta ancora del tutto pronta per ...

Ponte Morandi - le ansie della città per la conversione del dl Genova : risorse legate a doppio filo con la manovra fiscale : Genova, nelle scorse settimane, ha già assistito agli spettacoli poco edificanti come l'attesa estenuante del decreto per non parlare del valzer intorno al nome del commissario alla ricostruzione, ...

Martina in versione 'Famiglia Addams' mostra il simbolo della rinascita del Pd : Nella parodia interpretata da Ubaldo Pantani durante la puntata del 17 ottobre di Quelli che... dopo il Tg, su Rai 2, il segretario del Pd Maurizio Martina si presenta in versione "Famiglia Addams" e ...

È ufficiale : svelato il peso di Red Dead Redemption 2 su PS4 e confermate le dimensioni della versione Xbox One : Se già la scorsa settimana avevamo potuto apprendere delle dimensioni di Red Dead Redemption 2 su Xbox One, ignoravamo quelle della versione PS4, che sono state da poco svelate dallo stesso PlayStation Store.Come riferisce VG24/7, la pagina del gioco sullo store virtuale PlayStation si è aggiornata, svelando che Red Dead Redemption 2 su PS4 peserà la bellezza di 89,2 GB. Questa informazione è attualmente presente solo nello store della console, ...

Red Dead Redemption 2 : la box art della versione PS4 giapponese indica che il gioco arriverà in due dischi blu-ray : Red Dead Redemption 2, il nuovo attesissimo capitolo della serie che verrà lanciato la prossima settimana su PS4 e Xbox One in tutto il mondo, sarà un gioco enorme, come dichiarato più volte da Rockstar Games, talmente grande che sembra che arriverà in due dischi blu-ray nell'edizione fisica.Stando a quanto riportato da Wccftech, la cover art della versione PS4 giapponese è emersa online e il retro indica chiaramente che il case del gioco ...

Fallout 76 : il Microsoft Store svela le dimensioni della versione Xbox One : Come era accaduto per Red Dead Redemption 2, la pagina del Microsoft Store dedicata a Fallout 76 si è aggiornata svelando le dimensioni di questa versione del gioco, che si attesta sui 45,28 GB. Lo riporta Gaming Bolt.Il nuovo titolo sviluppato da Bethesda è un RPG open world quindi era lecito aspettarsi che le dimensioni del gioco sarebbero state considerevoli. In ogni caso, 45 GB non sono neanche tantissimi per un videogioco di questa ...

Red Dead Redemption 2 : svelato il peso della versione Xbox One : Stando a quanto riportato da Videogamer, Red Dead Redemption 2 peserà circa 88,57 GB su Xbox One, la conferma arriva direttamente dal Microsoft Store.Solo poche settimane fa è stato rivelato che gli utenti PlayStation 4 dovranno liberare ben 105 GB per ospitare l'attesissimo gioco ambientato nel selvaggio West. Lo store di Microsoft non specifica se il numero riguarda le dimensioni del download o le dimensioni dell'installazione.Read more…

Arriva "rimpiattino" - la versione italiana della doggy bag : Chiunque sia stato in Inghilterra conosce il significato del termine 'doggy bag' mentre questa espressione è del tutto sconosciuta a chi frequenta i ristoranti solo in Italia. Il motivo è semplice: da ...