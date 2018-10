La terra è allo stremo | e le soluzioni si chiamano agricoltura sostenibile ed economia

Accadde oggi : nel 1968 l’ammaraggio dell’Apollo 7 sulla terra - l’equipaggio è stato protagonista della prima trasmissione tv dallo Spazio : Apollo 7 fu la prima missione con equipaggio nel programma Apollo ad essere lanciata dopo il tragico incidente dell’Apollo 1. Fu una missione orbitale di undici giorni, il primo lancio con equipaggio del veicolo di lancio Saturn IB, e la prima missione spaziale americana con tre uomini: Walter Schirra, Donn Eisele, Walter Cunningham. Il lancio avvenne da Cape Canaveral l’11 ottobre 1968 alle ore 15.02 in condizioni di vento ...

Previsioni Meteo - settimana di forte maltempo nel Mediterraneo : una coppia di sistemi alimenterà temporali - alluvioni e frane dal Portogallo alla Tunisia - passando per Francia e Sardegna : Una coppia di sistemi di tempesta, insieme all’umidità dell’ex uragano Michael, che negli USA ha provocato almeno 19 vittime, creerà condizioni Meteo potenzialmente pericolose per alcune parti di Spagna, Algeria e Tunisia nel corso di questa settimana. Una tempesta in lento movimento, che contiene l’umidità di Michael, produrrà rovesci e temporali sparsi sul Mediterraneo occidentale, l’Algeria settentrionale e la Tunisia tra oggi, 16 ottobre, e ...

Probabili formazioni/ Spagna Inghilterra : ultime novità live e quote - ballottaggio Gayà-Marcos Alonso : Probabili formazioni Spagna Inghilterra: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Uefa Nations League di questa sera a Siviglia(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:49:00 GMT)

L’Uragano Leslie tocca terra in Portogallo con raffiche a 190 km/h : allerta rossa in Spagna : 1/3 ...

Diretta/ Croazia-Inghilterra (risultato live 0-0) streaming video e tv : palo di Dier prima dell'intervallo : Diretta Croazia Inghilterra, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Rijeka ed è valida per la Lega A della Nations League(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Collisione tra navi nel Mediterraneo : la chiazza oleosa di carburante è visibile dallo spazio [FOTO] : L’8 ottobre 2018 alle 07:28 (05:28 GMT), la missione Sentinel-1 del programma europeo Copernicus ha acquisito le prime immagini della fuoriuscita di carburante a seguito della Collisione tra due navi avvenuta il giorno precedente nel Mar Mediterraneo, a nord dell’isola francese della Corsica. Questa prima immagine mostra che la chiazza oleosa era lunga circa 20 km. Alle 19:21 della stessa sera, tuttavia, le immagini rivelano che la ...

Fallout 76 : questo weekend si terrà uno stress test per i membri Xbox Insider che hanno pre-ordinato il gioco : Come riporta VG247.com, i membri del programma Xbox Insider che hanno preordinato Fallout 76 su Xbox One possono mettere alla prova il gioco questo fine settimana prima della closed beta.Bethesda, infatti, ha annunciato che gli utenti saranno in grado di testare Fallout 76 questo weekend. Vi segnaliamo subito che questo sarà un piccolo stress test a tempo limitato in esclusiva per il Nord America e il progresso non verrà trasferito nel gioco ...

Calciomercato - Pogba : 'O Mourinho o me'. Dall'Inghilterra scrivono di un ultimatum allo United : Che non scorra buon sangue tra Paul Pogba e José Mourinho , è ormai cosa nota. Il centrocampista francese e l'allenatore portoghese sono ai ferri corti da un bel po' di tempo: l'ultimo episodio a ...

Un asteroide a forma di teschio transiterà attorno alla terra nel periodo di Halloween : Halloween arriva anche nello spazio. I primi giorni di novembre transiterà infatti attorno alla Terra un asteroide con una conformazione molto particolare: assomiglia ad un gigantesco teschio.Aveva già attraversato il cosmo intorno al nostro pianeta nell'ottobre del 2015 secondo quanto riporta la NASA, che lo ha denominato per questa ragione "The great pumpkin", "la grande zucca", proprio per il suo essere comparso in concomitanza ...

La fashion creative Sofia Alemani presenta : “Capsule dallo Spazio alla terra” : Dall’arte alla moda, l’architetto di Como Sofia Alemani, dopo aver varcato vari campi, realizza il suo intimo desiderio creare abiti.

A “terra Madre Salone del Gusto” la lotta allo spopolamento dei borghi dalla Cina all’Italia : “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via” scriveva Cesare Pavese ne La luna e i falò. Perché “un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Due giorni dopo la cerimonia di inaugurazione, a Terra Madre Salone del Gusto si torna a parlare di lotta allo spopolamento dei borghi, di difesa delle identità ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : la finale si terrà allo Stade Pierre Mauroy di Lilla - è la terza volta negli ultimi 5 anni : L’ultima finale della Coppa Davis così come l’abbiamo conosciuta, amata e vissuta si terrà allo Stade Pierre Mauroy. L’impianto di Lilla ospiterà dunque per la terza volta negli ultimi 5 anni l’ultimo atto dell’ultracentenaria manifestazione: la Francia vi ha ospitato la finale persa con la Svizzera nel 2014 e quella vinta con il Belgio nel 2017. Questa volta, l’avversaria degli uomini di Yannick Noah sarà la ...

Il fairplay di Totti jr : calcia fuori il pallone con il portiere a terra : Cristian Totti cresce e promette davvero bene: il figlio d'arte di Francesco, infatti, si è reso protagonista di un grande gesto di faiplay durante un torneo disputato a Madrid. Totti jr, che compirà 13 anni nel mese di novembre, ha preferito calciare fuori un pallone nonostante avesse la porta sguarnita per poter segnare. Il ragazzino ha compiuto questa bell'azione in quanto il portiere avversario era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco ...

Giallo nel Mediterraneo - jet russo “abbattuto dalla Siria” durante raid di caccia israeliani : Lo riferisce la Cnn, che cita un funzionario anonimo. I contatti col jet si sarebbero persi mentre quattro F-16 di Tel Aviv attaccavano obiettivi siriani nella provincia di Latakia. A bordo del velivolo c'erano 14 militari russi.Continua a leggere