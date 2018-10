La sfida tra Di Maio e Salvini a chi attacca di più l' Europa

Il primo eliminato di X Factor 2018 è Matteo Costanzo : al ballottaggio la sfida tra Fedez e Lodo Guenzi : Il primo eliminato di X Factor 2018 è Matteo Costanzo. Al termine della prima puntata in diretta, dei Live Show, abbiamo scoperto il nome del primo concorrente che abbonda il talent show di Sky Uno. Due le manche, per un totale di 12 concorrenti suddivisi in due gruppi. In 6 si sono esibiti nella prima manche, in 6 nella seconda manche. Al termine di ogni manche, è stato escluso uno dei concorrenti e dopo la sfida a due è stato reso noto il ...

Tour de France 2019 : sarà sfida tra Chris Froome e Tom Dumoulin? : È praticamente appena terminata la stagione 2018, con le ultime corse del circuito World Tour che si sono concluse, ma nel mondo del ciclismo si inizia a guardare già avanti. Oggi infatti è stato presentato al Salone dei Congressi in quel di Parigi il Tour de France 2019, l’edizione numero 106 della Grande Boucle che scatterà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la consueta passerella ...

Rugby – Boni si racconta in vista della sfida tra Zebre ed Edinburgh : A tutto Boni: il centro delle Zebre si racconta in vista della sfida di domani a Parma contro Edinburgh Il centro delle Zebre Tommaso Boni è il protagonista dell’intervista settimanale a cura dell’ufficio stampa della franchigia federale che ha come obiettivo quello di presentare alla comunità bianconera tutti gli atleti della rosa a disposizione di coach Bradley. Il 25enne ci parla del suo ruolo in campo, del suo stile di gioco preferito ...

Penalisti alle urne : due liste in campo - è sfida tra big : Due liste in campo per la guida della camera penale di Napoli. Dopo quattro anni si torna a un confronto tra Penalisti, rush elettorale intenso, vista l'autorevolezza dei rappresentanti dei due ...

sfida all'ultimo scatto - riparte Master of Photography : gli aspiranti fotografi potranno iscriversi fino al 25 novembre : È in arrivo la quarta edizione di Master of Photography, il primo talent show europeo dedicato alla fotografia. Andrà in onda su Sky Arte, canali 120 e 400,, e in contemporanea in Regno Unito, Irlanda,...

Manchester United-Juventus - pesantissimo affondo di Rio Ferdinand : “è sembrata una sfida tra adulti e bambini” : L’ex difensore dello United ha commentato in maniera durissima la partita giocata dai ‘red devils’ contro la Juventus La Juventus vince all’Old Trafford contro il Manchester United, un successo voluto e meritato per i bianconeri che guidano adesso il raggruppamento con nove punti in tre partite. Una dimostrazione di forza sottolineato in maniera sprezzante anche da Rio Ferdinand ai microfoni di BT Sport, non ...

La sfida rock dei Maneskin "La nostra musica è libertà" : In fondo sono loro i nuovi fenomeni. Piacciano o no, i Maneskin dimostrano che c'è vita oltre la trap e tutti i derivati rap che oggi affollano le classifiche. E figurarsi ora che arriva il primo ...

Calcio - Champions League 2019 : Manchester United-Juventus 0-1 - Paulo Dybala decide la sfida dell’Old Trafford : Una vittoria prestigiosa della Juventus nella terza giornata del girone H di Champions League. I bianconeri si sono imposti 1-0 all’Old Trafford contro il Manchester United. Il gol di Paulo Dybala al 17′ ha deciso la sfida in un incontro gestito ottimamente dai campioni d’Italia. Un successo meritato che proietta a quota 9 punti la formazione di Massimiliano Allegri che vede sempre più vicina la qualificazione agli ottavi di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - trave. sfida Biles-Wevers - lotteria totale sui 10 cm : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio alla trave. Siamo di fronte alla solita lotteria, l’attrezzo più imprevedibile dove l’errore è sempre dietro l’angolo e dove i pronostici della vigilia possono essere sovvertiti da un momento ...

LIVE Manchester United-Juventus - Champions League in DIRETTA : grande sfida all’Old Trafford - CR7 sfida Mourinho : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Juventus, match valido per la terza giornata del gruppo H di Champions League 2018-2019. Sullo storico campo dell’Old Trafford andrà in scena una grande classica del calcio europeo che servirà per definire gli equilibri del girone. I bianconeri, a punteggio pieno dopo i due incontri, andranno a caccia di un risultato positivo anche contro gli inglesi, secondi a quota 4 punti. ...

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 21 ottobre : si rinnova la sfida tra Fazio e Gianni Morandi : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 21 ottobre: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Antonella Clerici e Mimmo Lucano la cui presenza ha scatenato la reazione della Lega.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:24:00 GMT)

Icardi-Higuain - sfida totale : social - inizie Argentina. Gli opposti si attraggono solo col gol : Nella loro Argentina si direbbe che sono come el hambre y las ganas de comer , la fame e la voglia di mangiare. Una distinzione sottile che separa due opposti. Perché Mauro Icardi e Gonzalo Higuain ...

Probabili formazioni Inter-Milan - derby Serie A 2018-2019 : sfida tra bomber - Icardi contro Higuain : Tutto pronto per la sfida più importante della settimana per la Serie A di calcio: la nona giornata propone il derby di Milano, a San Siro questa sera si sfidano Inter e Milan nella stracittadina più seguita in Italia. Nerazzurri e rossoneri a caccia di conferme dopo le positive ultime uscite arrivate prima della pausa per le nazionali, sfida totale tra due diversi stili di gioco, quelli messi in campo da Spalletti e Gattuso. Attesa ovviamente ...