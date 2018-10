La Roma approva il bilancio | Baldissoni | «Squadra B dal 2019 2020»

Codacons : Stadio della Roma - iter illegale per approvazione progetto : Roma – “La Procura di Roma ha aperto due nuove indagini sullo Stadio della Roma a seguito dell’esposto presentato lo scorso giugno dal Codacons. Lo si apprende da notizie riportate oggi dai media”. Cosi’ in una nota il Codacons. “Nel mese di giugno, assieme al Tavolo della Libera Urbanistica, abbiamo presentato un dettagliato esposto in Procura in cui contestavamo punto per punto l’iter seguito ...

Camera approva mozione Roma Capitale : ANSA, - Roma, 27 SET - La Camera ha approvato la mozione di maggioranza su "iniziative per Roma Capitale". Il testo, con il deputato M5S Francesco Silvestri come primo firmatario e sottoscritto anche ...

Maltempo del 2016 e del 2017 in Emilia Romagna - il Consiglio dei ministri approva le procedure per i rimborsi : tutte le info utili : E’ stata approvata ieri, dal Consiglio dei ministri, la delibera che dà il via alla procedura per i rimborsi a privati e imprese danneggiati dal Maltempo nel 2016 e 2017. “Un provvedimento molto atteso – afferma l’assessore regionale alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Paola Gazzolo che ad agosto aveva scritto al premier Conte per sollecitarne il via libera -, già pronto a luglio, in base a un serio lavoro ...

