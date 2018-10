La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting

Lello di Segni è morto : addio all’ultimo sopravvissuto al rastrellamento del Ghetto di ROMa : Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1943 la Gestapo prelevò e deportò nei campi di concentramento più di mille persone dal Ghetto di Roma. Tornarono solo in sedici. Tra loro c’era anche Lello di Segni, l’ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre 1943, che è morto nella notte a 92 anni. Il corteo funebre, ha fatto sapere la Comunità ebraica di Roma, ha fatto sapere che il corteo funebre era previsto alle 11.30 a ...

Biblioteca di ROMa - Pirandello - Sciascia - Levi : le lettere inedite dei grandi scrittori in mostra : Fino al 2 febbraio presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sarà possibile ammirare una selezione di lettere, per lo più inedite, tra gli editori Laterza e alcuni tra i più importanti scrittori e scrittrici italiane del Novecento, da Luigi Pirandello a Sibilla Aleramo, a Carlo Levi e Leonardo Sciascia.Continua a leggere

Borsa parte in retROMarcia in attesa della scure di S&P. Spread sale a 315 : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa, in scia all'Asia. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Sul Ftse Mib tiene Eni dopo i conti, giù banche, lusso, utility e settore auto...

ROMa : iniziato alle 8.30 lo sciopero del trasporto pubblico : Roma – E’ iniziato alle 8.30, a Roma, lo sciopero del trasporto pubblico. Ecco la situazione: Metro A: aperta; Metro B: aperta; Metro C: aperta; Termini-Centocelle: aperta; Roma-Civitacastellana-Viterbo: aperta; Roma-Lido: chiusa; Bus e tram: possibili riduzioni di corse. L'articolo Roma: iniziato alle 8.30 lo sciopero del trasporto pubblico proviene da RomaDailyNews.

ROMa : fila 2 chilometri sul versante Nord della città causa incidente : VIABILITÀ. CODE DI 2 KM SU DIRAMAZIONE Roma Nord PER incidente Roma – Due Km di code sulla Diramazione Roma Nord, all’altezza di Settebagni verso il Raccordo, a causa di un incidente in cui sono coinvolti un furgone e un camion. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: fila 2 chilometri sul versante Nord della città causa incidente proviene da RomaDailyNews.

È morto Lello Di Segni - l'ultimo sopravvissuto al rastrellamento del ghetto di ROMa : È morto nella notte Lello di Segni, l'ultimo sopravvissuto alla deportazione del 16 ottobre 1943. Nato il 4 novembre del 1926, fu arrestato insieme ai suoi cari nel corso del rastrellamento del ghetto di Roma e portato ad Auschwitz-Birkenau."La sua perdita, oltre che essere un dolore per la nostra comunità è purtroppo un segnale di attenzione e un monito verso le generazioni future. Con lui viene a mancare la memoria storica ...

La sindROMe dello spread e l'esecutivo bipolare : Trecento, trecentodieci, punte oltre trecentoventi. No, niente da fare, la febbre non scende. Ricordate il 'me ne frego' di Matteo Salvini, appena due settimane fa? E Luigi Di Maio, che snobbava l'...

Apre la XVI edizione di "GiovinBacco". Per tre giorni Ravenna è capitale del vino e cibo di ROMagna : ...e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il secondo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli ...

Gli occhi della Lega su ROMa. Giulia Bongiorno : "Servono più regole e legalità - basta degrado" : Giulia Bongiorno, ministro leghista della Pubblica amministrazione, vede un'amministrazione targata Lega nel futuro di Roma. "Io - spiega Bongiorno intervistata da 'La Stampa' - sono palermitana, se in passato mi avessero proposto una partecipazione alla Lega Nord avrei risposto di no"."A queste elezioni mi sono candidata invece con la nuova Lega: condivido pienamente la necessità di regole, rigore e Legalità. Questo tipo di Lega ...

In cantiere altri due ROManzi dello scrittore modicano Peppe Stracquadanio : Il poeta e scrittore modicano Peppe Pierpaolo Stracquadanio annuncia altri riconoscimenti e altri lavori che usciranno entro l'anno

Grande Fratello Vip 3 – Sesta puntata del 25 ottobre 2018 – Fabrizio Corona irROMpe in casa. : Non è lunedì, ma in va in onda anche stasera, con due puntate nella stessa settimana, Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Sesta puntata del 25 ottobre 2018 – Fabrizio ...

ROMa : tre spacciatori - due senegalesi e un nigeriano - fermati per l'uccisione della minore : Sono accusati di violenza sessuale di gruppo, cessione di droga e omicidio volontario. Si cerca un quarto uomo. Un testimone avrebbe visto la ragazza star male, all'interno dello stabile occupato nel ...