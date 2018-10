La prima volta | da Cristina Parodi la scoperta che stravolge la vita all' anziana | in una

Sondaggio Youtrend - perdono consensi Lega e M5s : il governo per la prima volta sotto il 60% : Perde consensi il governo giallo-verde. Se due settimane fa era al 60 per cento ora, dopo il caso manina e le tensioni sulla manovra, scende al 58,7 per cento . A illustrare gli ultimi dati è Lorenzo ...

Dua Lipa : ascoltala cantare per la prima volta in italiano in “If Only” con Andrea Bocelli : Adoriamo <3 The post Dua Lipa: ascoltala cantare per la prima volta in italiano in “If Only” con Andrea Bocelli appeared first on News Mtv Italia.

Cocaina a 12 anni - la prima volta spaventa Torino : "E' un'emergenza" : 'La Cocaina mi fa sentire onnipotente'. 'Mi fa superare i limiti'. 'Mi rende un leader'. Così dicono i baby-tossici, giustificando la loro dipendenza da Cocaina. A dolescenti sotto i 18 anni. Per lo ...

ETIOPIA - SAHLE-WORK ZEWDE prima PRESIDENTE DONNA IN AFRICA/ Ultime notizie : svolta per la parità di genere : ETIOPIA, SAHLE-WORK ZEWDE PRESIDENTE: è la PRIMA DONNA nel Paese ad essere eletta nonchè la sola nell'intera AFRICA. Segnale importante: le sue prime promesse dopo il giuramento.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:26:00 GMT)

MEGHAN MARKLE/ Foto - gaffe sull'outfit ma non è la prima volta : colpa della stylist Jessica Mulroney? : Meghna MARKLE, in Australia con il Principe Harry per una visita ufficiale, commette una gaffe: dall'abito rosso con cui ha incantato i Fotografi, spunta il cartellino.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:43:00 GMT)

In vendita da MediaWorld il OnePlus 6T : per la prima volta nella storia del brand : Arriverà in Italia anche attraverso MediaWorld il prossimo OnePlus 6T, in presentazione il 29 ottobre in diretta da New York. L'azienda cinese è stata lieta di annunciare l'accordo di partnership con la nota catena di elettronica, che dispone di ben 115 punti vendita sparsi nel territorio nazionale. Del resto, avevamo intuito il produttore potesse spingere in questa direzione, visto quanto accaduto già lo scorso anno con l'apertura nel capoluogo ...

MediaWorld porta per la prima volta OnePlus nei negozi italiani : OnePlus 6T sarà acquistabile anche nei 115 punti vendita MediaWorld, sparsi su tutto il territorio italiano, a partire dal 6 novembre. L'articolo MediaWorld porta per la prima volta OnePlus nei negozi italiani proviene da TuttoAndroid.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti : la loro prima volta sul piano lavorativo : Luisa Ranieri e Luca Zingaretti (l’amatissimo Commissario Montalbano) suggellano la loro “prima volta” assieme. Come è noto i due bravissimi attori sono sposati anche nella vita, ma per la prima volta lavorano ad un lavoro teatrale insieme: lui è il regista, lei la protagonista di una pièce tratta da un testo del drammaturgo Terence Rattigan. Luca Zingaretti dirige la moglie Luisa Ranieri Stavolta Montalbano si prende una pausa, e l’attore che ...

Roma - imputata per falso : la prima volta in aula di Virginia Raggi : Stamani la sindaca si siede davanti al giudice per spiegare la sua versione dei fatti sulla nomina di Renato Marra a capo dell’Ufficio Turismo: promozione, con con congruo aumento di stipendio, della quale lei si è assunta la assoluta paternità, escludendo qualsiasi...

Groupe PSA per la prima volta numero uno in Europa : Un mese di settembre che entra nella storia per Groupe PSA, che per la prima volta è il Gruppo automotive numero uno in Europa in termini di immatricolazioni di vetture, scalando di un posto la classifica (come da comunicato stampa di ACEA che potete leggere in basso). Tale risultato, conseguito per la prima volta nella […] L'articolo Groupe PSA per la prima volta numero uno in Europa sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Ciclismo - Colbrelli papà per la prima volta : tutta l'emozione di Sonny sui social : nata Vittoria: la primogenita del ciclista Sonny Colbrelli è venuta al mondo, la notizia sui social del corridore della Bahrain Merida Vittoria Colbrelli è nata ed il primo a darne notizia è il padre ciclista. Sonny è diventato oggi padre per la prima volta ed ha scritto ...

Ciclismo – Colbrelli papà per la prima volta : tutta l’emozione di Sonny sui social : È nata Vittoria: la primogenita del ciclista Sonny Colbrelli è venuta al mondo, la notizia sui social del corridore della Bahrain Merida Vittoria Colbrelli è nata ed il primo a darne notizia è il padre ciclista. Sonny è diventato oggi padre per la prima volta ed ha scritto sui social: “benvenuta Vittoria! la più bella ‘vittoria della mia vita! #SC #vittoria”. Insieme alla dolce dedica di Colbrelli è spuntata la prima ...

Red Dead Redemption 2 : trafugato un nuovo video di gameplay che mostra per la prima volta i frammenti di una missione : Aggiornamento: Come segnalato dai colleghi di Eurogamer.net, in rete è comparso un altro video apparentemente proveniente dalla Russia che mostra poco meno di 5 minuti di gioco e che in particolare ci dà l'occasione di vedere da vicino la visuale in prima persona.La qualità del video è tutt'altro che eccellente ma ci permette di osservare alcune situazioni di gioco dell'attesissimo Red Dead Redemption 2 che arriverà sugli scaffali digitali e non ...

Per la prima volta l'Ue boccia la manovra : "Così va in crisi l'Unione" : 'Non avrei mai pensato di arrivare fin qui, mai'. Chi ha raccolto lo sfogo di Jean-Claude Juncker lo descrive come 'estremamente amareggiato' per il passo compiuto ieri. Ha ripetuto che lui - ...