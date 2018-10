La première di Legacies tra i ricordi di The Originals e The Vampire Diaries | citazioni e

optimaitalia

: La première di #Legacies tra i ricordi di #TheOriginals e #TheVampireDiaries: citazioni e novità dello spin off… - OptiMagazine : La première di #Legacies tra i ricordi di #TheOriginals e #TheVampireDiaries: citazioni e novità dello spin off… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) E alla fine Julie Plec ce l'ha fatta, ne siamo certi. Ladiha confermato che la serie nasce come spin off non solo di Thema anche di Thee questo basta a mettere insieme il vasto pubblico delle due serie e fallo confluire in questo nuovo show che ha preso il via giovedì sera negli Usa e che presto vedremo anche in Italia.Come detto alla vigilia, la serie prende il via proprio da Hope, la figlia di Klaus ed Hayley, ed è sua la voce che racconta dove siamo e perché all'inizio di questa. Adesso lei è una studentessa della Scuola di Salvatore per i giovani e di talento, e adesso lei e il suo preside, Alaric Saltzman di TVD , sono alla ricerca di una nuova recluta e per farlo si spingono fino ad Atlanta.Qui i due entrano in contatto con un giovane ragazzo di nome Rafael che incontra i suoi genitori adottivi in ​​una chiesa ...