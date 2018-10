La nuova Lega di Salvini punta a Roma e sbianchetta il Nord

Ecco la nuova Lega : via dal simbolo Alberto da Giussano e la parola 'Nord' : La Lega cambia identità. Il nuovo Statuto prevede un simbolo nel quale scomparirà per sempre la parola "Nord" . Via anche il guerriero di Legnano, conosciuto come Alberto da Giussano. Spazio ad un ...

Nasce la nuova Lega di Salvini : Alla fine sembra proprio che la rivoluzione stia per arrivare. La Lega , con buona pace dei militanti della prima ora che magari storceranno il naso, non sarà più Nord. Il partito del Carroccio si ...

Matteo Salvini - la nuova Lega : sovranista per statuto - addio ad Alberto da Giussano : La Lega dice definitamente addio a Umberto Bossi , salutando per sempre e per statuto la vecchia Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, sostituita dalla nuova Lega per Salvini premier. A volere ...

Condono fiscale - cosa prevede la nuova versione del governo Lega-M5S : Stop a ogni scudo di natura penale. Esclusione esplicita di ogni sanatoria per i redditi esteri. Impegno in sede di conversione ad ampliare il meccanismo del «saldo e stralcio» per la cosiddetta “evasione di necessità”, ossia concedere la possibilità di rimettersi in regola con l’amministrazione finanziaria a chi non è riuscito a versare le imposte dovute ma si è denunciato al Fisco. Sono i tre punti su cui Lega e ...

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio industriale (2) : (AdnKronos) - Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’assessore ha assunto l’impegno di verificare, anche con il Ministero del lavoro, tutti gli strumenti eventualmente disponibili per tutelare i lavoratori al momento rimasti al di fuori del nuovo perimetro aziendale. “Alla luce degli accordi

Melegatti : Donazzan - crisi finita - si apre una nuova stagione di rilancio industriale : Venezia, 18 ott. (AdnKronos) - L’assessore regionale Veneto al lavoro Elena Donazzan ha incontrato oggi, nella sede regionale del palazzo Grandi Stazioni, i rappresentanti della nuova proprietà di Melegatti e i rappresentanti sindacali dei lavoratori. L’incontro, al quale ha partecipato l’unità regi

Intimissimi presenta la nuova collezione maglieria : Irina Shayk interpreta l’eleganza del nuovo “Ultralight with Cashmere” [GALLERY] : Accanto alla pura seta e alla lana e seta Intimissimi introduce il nuovo “Ultralight with Cashmere” in diverse tonalità perfette da indossare in qualsiasi momento della giornata. Travel Style e stress free sono i trend irrinunciabili per la stagione Autunno Inverno 2018 Intimissimi declina la collezione maglieria in tre differenti filati e dedica la nuova linea alla donna elegante e dinamica, vestendola con capi second skin comodi e caldi: ...

Khashoggi - il legame con Riyad e il ‘nuovo inverno arabo’ : così gli Usa sostengono la nuova stirpe di dittatori in Medio Oriente : Il caso Khashoggi continua a campeggiare nei titoli delle testate internazionali con nuove rivelazioni che lasciano ormai pochi dubbi sul coinvolgimento saudita nella morte dell’editorialista del Washington Post. Ieri, intanto, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato re Salman a Riyad all’indomani della rivelazione da parte di fonti saudite ai media americani secondo la quale il governo locale sarebbe pronto ad ...

La segretaria della Lega di Prato : La nuova pista ciclabile? Favorirebbe i migranti : La nuova pista ciclabile di viale Montegrappa a Prato? Favorirebbe i migranti. Parola della segretaria della Lega pratese Patrizia Ovattoni, interevenuta in diretta radiofonica alla trasmissione "La Zanzara" di Radio 24.La leghista ha spiegato come, a suo dire, il progetto comunale di una pista ciclabile "possa essere una misura favorevole ai migranti, a discapito dei residenti pratesi. Noi, ovvero chi va a lavorare, di solito si sposta con la ...

SCENARIO/ Ue - Tria e manovra - le incognite della nuova sfida tra Lega e M5s : Si avvicina il varo della Legge di bilancio. Tante le incognite sui provvedimenti del Governo, ma anche sull’atteggiamento che avrà l’Ue e sul futuro di Tria. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 06:02:00 GMT)SPILLO/ I numeri e i fatti che smentiscono Draghi, Juncker e Fmi, di P. AnnoniALITALIA/ Dipendenti-azionisti, la carta da giocare per rilanciare la compagnia, di G. Gazzoli

Basket - Eurolega 2018 : guida - format e calendario della nuova stagione : Comincia giovedì l' Eurolega 2018-19 , la terza edizione nel nuovo formato che prevede un vero e proprio campionato parallelo a quello nazionale, a cui partecipano le 16 migliori formazioni d'Europa. ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Melli e Datome protagonisti in Turchia - Hackett pronto alla nuova avventura con il CSKA : Comincia questa settimana la nuova stagione di Eurolega. L’Italia sarà rappresentata non solo dall’Olimpia Milano, ma ci sono anche altri tre giocatori del Bel Paese che vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella massima manifestazione per club. Tra le squadre favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Fenerbahce. La formazione turca ha trionfato due anni fa e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale, perdendo ...

PS5 : il brevetto per la retrocompatibilità potrebbe non avere alcun legame con la nuova console : Sta facendo scalpore in questi giorni la notizia relativa a un misterioso brevetto registrato da Sony, che sembrava coinvolgere una tecnologia che avrebbe implementato la retrocompatibilità su PS5.A qualche giorno dall'esplosione dell'indiscrezione, vengono alla luce nuovi dettagli sul brevetto che pare non avere alcun legame con la nuova console di casa Sony, ma piuttosto col processo di sviluppo delle remastered. Come riporta VG24/7 infatti, ...