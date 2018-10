La manovra non cambia | un freno automatico per fermare il deficit

Ex Fmi : 'manovra italiana non è folle - Ue riconsideri le sue posizioni' : ... "Le prospettive per l'economia globale si stanno deteriorando più rapidamente di quanto non appaia nelle previsioni. Un rallentamento in Cina ha colpito il commercio globale, le esportazioni europee ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : se ne frega della multa per la manovra - pronto a non pagare l'Europa : C'è una lacuna nei trattati europei - fa sapere Repubblica - che potrebbe trasformarsi in una bomba a orologeria, la cui miccia è in mano al governo italiano. E così Matteo Salvini sembra più ...

manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza 'prima gli italiani' : 'Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di ...

manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza "prima gli italiani" : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Savona sfida Ue su manovra e annuncia : 'Non torniamo indietro - il condono aiuta i poveri' : Paolo Savona era il ministro che Giuseppe Conte aveva designato per il Mef. Il Presidente della Repubblica, però, si mise di traverso, affinché si scegliesse qualcuno che potesse dare ai mercati un segnale di un'Italia meno anti-europeista. Alla fine, al secondo tentativo, gli è stato dato il Ministero per gli Affari Europei e, pur da una posizione differente, la sua opinione sull'economia italiana resta influente. Soprattutto quando c'è da ...

manovra - attesa per verdetto Standard & Poor's. Dijsselbloem : "Se non cambia Italia in Bancarotta" : Di Maio, da Bce strali ma non lasciamo Euro Dalla Bce "vedo che arrivano strali sulla questione del pericolo dell'economia Italiana per lo spread. Il governatore Draghi sa che il problema dello ...

manovra - Savona : “Condono? Perché non dovremmo farlo - è pur sempre redistribuzione del reddito da ricchi a poveri” : “Se negli ultimi anni tutti i Governi hanno fatto un condono Perché non dovremmo farlo anche noi? Sarebbe sempre una redistribuzione di reddito dai ricchi ai poveri. Meglio che niente. Al parlamento di Strasburgo ho usato anche dei termini un po’ più pesanti: tipo turarsi il naso e fare l’operazione per motivi etici” Lo ha detto a Sky TG24, intervistato dal direttore Sarah Varetto, il Ministro per gli affari europei Paolo Savona ...

Kurz : «manovra da cambiare - l’Italia non può diventare una seconda Grecia» : «Per come è stata proposta, la manovra italiana non può essere accettata e non rispetta il Patto di stabilità. Farebbe crescere persino di più il debito italiano, mentre stiamo ancora...

manovra - Di Maio proclama : “Siamo uno stato sovrano il 2 - 4% non cambia” : Manovra, dopo la bocciatura Di Maio torna a parlare sul 2,4% “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio intervistato da Radio 24. Ieri sera a “Porta ...

manovra - Tria : l'Italia non è un problema per l'Europa : Parigi, 25 ott. , askanews, - l'Italia "non è un problema" per l'Unione Europea. Lo ha assicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria dopo le parole del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui l'Italia rappresenta un elemento di incertezza per la zona euro, come la Brexit e le tensioni commerciali. Al ...

manovra - endorsement a sorpresa di Trump : 'Avrà successo'. Roma all'Ue : 'Non cambia' : Intanto, il ministro dell'Economia, da Parigi, dove ha incontrato gli assicuratori internazionali, interviene su un altro capitolo che è sotto la lente della Commissione europea e dei mercati, quello ...