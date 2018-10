La Lega non cambierà il simbolo | Salvini | Lo utilizzeremo alle prossime

L’Ue frena sull’abolizione del passaggio tra ora Legale e solare : non arriverà prima del 2021 : Molto probabilmente lo stop al cambio tra ora legale e ora solare nell'Unione Europea non arriverà nel 2019, come annunciato dal presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker: la presidenza austriaca del Consiglio dell'Ue ha infatti messo sul tavolo una proposta che prevede di mantenere fino al 2021 il regime sul cambio dell'ora attualmente in vigore.Continua a leggere

Lega - Salvini frena sul simbolo : 'Non vogliamo cambiarlo' : "Ho letto cose strane. Non ci sono né ci saranno congressi. Non cambiamo simbolo, Alberto da Giussano resta dov'è". Con queste parole, dopo il Consiglio federale a Milano, Matteo Salvini precisa che "...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza 'prima gli italiani' : 'Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di ...

Manovra - Salvini : non arretriamo di mezzo millimetro - 8 dicembre Lega in piazza "prima gli italiani" : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Trasportava ilLegalmente materiale esplosivo non in regola - denunciato : Un 19enne di Lamezia Terme, G.F. è stato denunciato dal Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Cortale, per il trasporto abusivo di ...

Iannone non riesce a staccarsi da Belen? Andrea frequenta (ancora) persone e posti Legati alla Rodriguez : Andrea Iannone vicino a Martina Menegon, il pilota avvistato insieme alla bellissima interior designer amica di Belen Rodriguez Andrea Iannone paparazzato ancora una volta con una donna al suo fianco, anche questa volta però non è un suo potenziale flirt (come negli altri due avvistamenti, VEDI QUI e QUI), ma la migliore amica di Belen Rodriguez. Prima di volare in Giappone ed in Australia, dov’è e sarà impegnato sui circuiti di ...

Raid di Macerata - Pd accusa M5s e Lega : 'Non condannano la violenza di Traini - vergogna'" : A onor di cronaca, la risoluzione è passata con il voto anche dell'intera deLegazione del Movimento 5 stelle , passaggio su Traini compreso, . Chi ha votato contro sono stati i deputati dell'Ukip , ...

La Lega B tuona : “il format della Serie B a 19 squadre non si tocca” - il caos è totale! : Serie B, la confusione attorno al campionato cadetto prosegue, la Lega B minaccia ulteriori ricorsi difendendo il format a 19 squadre Serie B nel caos ormai da mesi, ma le novità sembrano non finire mai. Dopo la clamorosa decisione del Tar del Lazio di riaprire la corsa ai ripescaggi, la Lega B ha tuonato quest’oggi: “Abbiamo deciso di impugnare l’ordinanza cautelare provvisoria del Tar, che ha modificato e ribaltato ...

Segregata in cassone mele - difesa : “Una sola notte - non 15”/ Sommacampagna - lo sostiene perizia medico Legale : Sommacampagna, Segregata in cassone mele: per la difesa “Una sola notte, non 15”. Lo sostiene con una perizia di un medico legale. Le ultime notizie sul caso(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Ora Solare 2018 - esperto : per diversi motivi - non solo Legati alla salute - “bisognerebbe mantenere l’ora Legale tutto l’anno” : Portare indietro di un’ora le lancette dell’orologio non è un cambiamento da poco, e promette di rovinare il sonno di circa 250mila piccoli italiani: lo ha spiegato all’Adnkronos salute il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università Ludes di Malta, riferendosi al cambio dell’ora che avverrà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 da anni. L’esperto è convinto che “per diversi motivi, non solo ...

"Federica Sciarelli verso la direzione del Tg1" : ma non si rompe lo stallo Lega-M5s : Le nomine Rai saltano anche per questa settimana, il cda Rai non è stato ancora convocato: Lega e M5s non riescono a trovare...

TRIA ATTACCA CASALINO "VOLGARE"/ "Spread alle stelle - non si va avanti" : ministro Economia contro M5s e Lega : TRIA ATTACCA CASALINO: "Volgare". Il ministro dell'Economia contro M5s e Lega: "Spread alle stelle, non si va avanti. La Patrimoniale sarebbe misura distruttiva"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:47:00 GMT)

La legittima difesa sarà sempre presunta e per non essere puniti basterà un "grave turbamento". Al Senato si vota la legge della Lega : Via libera dell'aula del Senato all'articolo 1 del ddl sulla legittima difesa. È uno dei capisaldi della riforma targata Lega. L'articolo 1 infatti modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre". Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa. I voti favorevoli sono 194, i voti contrari 52 e 4 gli ...