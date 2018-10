La Francia ha più ganci di tutti

Scanzi : “Moscovici? Prova godimento nell’attaccare sempre l’Italia ma in Francia ha fatto più danni della grandine” : “Manovra e bocciatura della Commissione Europea? Secondo me, il dialogo con la Ue, di fatto, non ci può essere anche perché dall’altra parte c’è una commissione che aveva bocciato questa manovra prima ancora che fosse partorita”. Sono le parole del giornalista de Il fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ospite di Coffee Break, su La7. E aggiunge: “C’è questo Moscovici che evidentemente Prova una sorta di perversione e di godimento nell’attaccare ...

SALVINI - MIGRANTI AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - scontro ‘bipartisan’ con Francia di Macron : Caos Italia-Francia a Claviere, MIGRANTI al CONFINE: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il CONFINE". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

I voli in Italia sono più puntuali di Germania - Inghilterra e Francia : ...Italia apre la pista ciclabile più spettacolare d'Europa I confini più strani del mondo Le nuove destinazioni più belle per viaggiare in Europa I video più visti Il ponte sul mare più lungo del mondo ...

Francia a Salvini - 'non accadrà più' : ANSA, - LUSSEMBURGO, 16 OTT - "La cooperazione tra Francia e Italia sulla migrazione è importante. Faremo in modo che questi incidenti non accadano più". Così la ministra francese degli Affari europei,...

Francia a Salvini - 'non accadrà più' : ANSA, - LUSSEMBURGO, 16 OTT - "La cooperazione tra Francia e Italia sulla migrazione è importante. Faremo in modo che questi incidenti non accadano più". Così la ministra francese degli Affari europei,...

In classe a tre anni : 'Si impara di più'. La Francia anticipa la scuola dell'obbligo : Tutti in classe a tre anni invece che a sei: è questa la riforma presentata, in Francia, dal ministro Jean-Michel Blanquer che prevede, così come spiegato al Consiglio Superiore dell'Educazione, di ...

Maltempo - almeno 13 morti nel sud della Francia : più di mille evacuati nell'Aude : Sono tredici al momento le vittime dell'ondata di Maltempo che ha colpito la Francia, nel dipartimento meridionale dell' Aude . Le inondazioni seguite alle forti piogge hanno causato anche altri ...

Savona : deficit Francia non è più sostenibile del nostro : Il controverso ministro, poi, non nasconde che la fine de Qe e il generale rallentamento dell'economia europea porrà i governi di fronte a scelte importanti. Ma anziché ripensare il modello economico,...

Kondogbia “cambia” Nazionale : niente più Francia - giocherà per la Repubblica Centrafricana : Geoffrey Kondogbia ha deciso di difendere i colori della Repubblica Centrafricana dopo aver disputato alcune gare con la Francia Geoffrey Kondogbia, ex calciatore dell’Inter, ha deciso di cambiare Nazionale con la quale giocare. Con la Francia il centrocampista del Valencia ha giocato solo alcune amichevoli e dunque è stato possibile da regolamento cambiare la propria squadra Nazionale per le prossime gare. Kondogbia ha infatti ...

Francia - l’audio delle minacce della polizia a un migrante : “Ti distruggiamo - non tornare mai più” : È una notte di agosto come tante altre sulla rotta alpina dove ogni giorno, da oltre un anno, decine di migranti tentano il passaggio verso la Francia, passando dal Colle della Scala via Bardonecchia o lungo i sentieri del Colle del Monginevro verso Briançon. Un ragazzo del Mali viene preso dagli agenti della Paf, la polizia di frontiera che pattuglia il fondo valle con tanto di visori notturni, cani e inseguimenti tra i boschi. Secondo quanto ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video-tv : Rea il più veloce della Fp1 - male le Ducati (Gp Francia) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp di Francia 2018 a Magny Cours. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:31:00 GMT)

La Francia respinge la Aquarius "Porto più vicino non è nostro" : Ma il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Marie oggi è stato ancora più esplicito: 'Il giorno in cui una nave arriverà davanti a Marsiglia con delle persone in difficoltà, naturalmente noi le ...

Migranti Aquarius - la Francia dice no allo sbarco : «Il porto più vicino non è Marsiglia» : Secondo il ministro francese dell’Economia, la nave umanitaria «deve attraccare nel porto più vicino (...) Non a Marsiglia». Intanto Panama ha revocato la bandiera, su segnalazione delle autorità italiane

Aquarius - la Francia dice no : «Il porto più vicino non è Marsiglia» : Per ora, la Francia dice no»: il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell'Ong Sos Mediterranee di aprire il porto di Marsiglia alla ...