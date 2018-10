La Festa è stata Festa

Hill House : una casa inFestata e una famiglia alle prese con i ‘fantasmi del passato’ nella nuova serie : Hill House Se siete amanti del genere horror c’è qualcosa che potrebbe fare al caso vostro: Hill House, nuova produzione Netflix disponibile da questo weekend. Liberamente ispirata al libro di Shirley Jackson – pubblicato nel 1959 - The Haunting of Hill House, la serie tv è stata creata e diretta da Mike Flanagan (conosciuto soprattutto per Ouija – L’origine del male). Nel cast del telefilm spiccano Michiel Huisman (già visto ne Il trono ...

Destiny 2 pronto ad Halloween - i dettagli su Festival delle Anime Perdute e Foresta InFestata : I primi giorni del mese di settembre sono stati forieri di interessanti convità per Destiny 2: lo sparatutto curato dai ragazzi di Bungie ha infatti compiuto il suo primo anno di vita, e i festeggiamenti non potevano che essere celebrati degnamente con l'avvento sulla scena videoludica di una nuova e sontuosa espansione, I Rinnegati, che ha dato anche il via al secondo anno di contenuti. Un anno che si prospetta essere totalmente diverso da ...

Festa del Cinema di Roma. Un'identità conquistata e riconosciuta - una realtà internazionale : Prima di iniziare a scrivere qualche nota sulla tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la quarta che mi vede Direttore Artistico, sento il dovere di ringraziare caldamente chi ha lavorato al mio fianco e coloro che mi hanno rinnovato la fiducia per un secondo mandato. Quindi un grazie, di cuore, da un lato ai Soci Fondatori e al Consiglio di Amministrazione, e da un altro a tutto l'ufficio Cinema e all'intero staff della Fondazione ...

Emily Ratajkowski in manette - la modella arrestata per aver preso parte ad una maniFestazione [GALLERY] : Emily Ratajkowski arrestata durante una manifestazione a Washington a favore dei diritti delle donne e contro la nomina del giudice Kavanaugh alla Corte Suprema degli Stati Uniti “Oggi sono stata arrestata mentre protestavo contro la nomina di Brett Kavanaugh, – ha scritto Emily Ratajkowski sul suo Instagram a didascalia di una foto che la immortala mentre prende parte al sit in di protesta – un uomo che è stato accusato ...

Emily Ratajkowski arrestata di fronte alla Casa Bianca durante una maniFestazione di protesta : Normalmente non si associano le parole ‘supermodella’ e ‘arresto’ ma, a quanto pare, non è così difficile che succeda: Emily Ratajkowski stessa ha infatti raccontato di essere stata arrestata giovedì 4 ottobre mentre protestava contro la nomina di Brett Kavanaugh a giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, in quel di Washington DC. La Ratajkowski, che solo pochissimo tempo fa abbiamo visto in compagnia di Alessandro ...

Hill House - ecco il trailer della serie sulla casa inFestata : A poche settimane dalle prime anticipazioni, ecco arrivare il primo trailer ufficiale di Hill House, la nuova serie horror che debutterà il mese prossimo su Netflix. Ispirata dal romanzo di Shirley Jackson e dalle sue interpretazioni filmiche (come Haunting – Presenze del 1999), questa nuova produzione tornerà ancora una volta su uno dei cliché più utilizzati nella letteratura nera, la casa infestata, ma declinando il tutto sulla base di ...

Pd - maniFestazione spostata da 29 a 30/9 : Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro".

Pd - maniFestazione spostata da 29 a 30/9 : 14.42 Slitta a domenica 30 settembre la manifestazione del Pd "Per l'Italia che non ha paura", inizialmente fissata per il 29 settembre a piazza del Popolo a Roma. La decisione per evitare la concomitanza con il derby Roma-Lazio. "Scendiamo in piazza - si legge nel documento della manifestazione - per costruire un'alternativa alla politica dell'odio, del declino, dell'isolamento e della paura. Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono ...

In Australia primo sbarco di migranti dal 2014 : profughi dispersi in una zona inFestata da coccodrilli : Le autorità sono alla ricerca delle persone a bordo di un peschereccio naufragato sulla costa del Queensland. Il ministro dell'Interno: "Lavoriamo per rimpatriarli"

Verona - volantino omofobo dell’estrema destra : “Zona inFestata dai finocchi” : Il volantino è stato appeso su alcuni alberi della zona Lanzaretto di Verona e - secondo alcune associazioni antifasciste della città - sarebbe stato ideato da gruppi dell'estrema destra legati alla tifoseria.Continua a leggere