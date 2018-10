Caso Cucchi - la difesa dell'arma del generale Nistri : 'In pochi lasciano la strada della virtù' : Parole che vengono sottolineate anche dal ministro della difesa Trenta: 'nell'accertare la verità bisogna isolare chi viola i valori dell'arma' -

Generale Vecciarelli nominato Capo di Stato Maggiore della difesa : Il Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli è Stato nominato nuovo Capo di Stato Maggiore della Difesa . Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Elisabetta ...

Legittima difesa - la legge della Lega passa al Senato - Salvini : 'Dalle parole ai fatti' : Avanza a grandi passi quella che se, tramutata in legge, sarebbe una grande vittoria della Lega. Il Senato ha, infatti, ha approvato quella che è una norma nuova di zecca in tema di Legittima difesa. Un testo che è passato senza troppi problemi a giudicare dai numeri 195 favorevoli, 52 contrari ed un astenuto e che adesso deve fare lo stesso alla Camera dei Deputati affinché prosegua il suo percorso prima di entrare in vigore. [VIDEO] Si tratta ...

Europa League – Frittata della difesa del Milan - il Betis ne approfitta e va in vantaggio a San Siro [VIDEO] : Tanti errori della difesa del Milan in occasione del primo gol del Betis, Sanabria ne approfitta e porta in vantaggio gli spagnoli Le scorie del derby non sono assolutamente scomparse, il Milan soffre e il gol del vantaggio del Betis Siviglia lo dimostra. La difesa rossonera combina la Frittata, permettendo a Sanabria di sbloccare il risultato infilando la porta di Reina con un tap-in da due passi. Il primo errore è di Zapata, troppo ...

QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONI/ I rilievi dell’Europa a difesa della Legge Fornero (ultime notizie) : QUOTA 100, che sarà la misura principale della RIFORMA delle PENSIONI 2019, è tra le misure che hanno portato allo scontro tra Italia e Ue, che difende la Legge Fornero(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:24:00 GMT)

Appello Menarini - la difesa di Alberto Giovanni Aleotti chiede l'assoluzione dell'imputato : Firenze, Processo di Appello Menarini. Dopo le requisitorie dell'Accusa è cominciata oggi mercoledì 24 ottobre la discussione da parte dei difensori di Alberto Giovanni Aleotti, condannato in primo ...

La legittima difesa secondo Salvini e lo stato dell'immondizia in Italia. Di cosa parlare stasera a cena : Bocciato dall'Europa il prof. avv. va da Putin, lo invita in Italia e anche nel fare questo gentile invito mette in mezzo il popolo (è una fissazione). Deve venire in Italia perché manca da troppo tempo, dice il prof. avv. rivolgendosi a Putin e appunto, poi, aggiunge: non vorrei che il popolo itali

Sigourney Weaver : "Non sono indifesa : il ruolo della fidanzatina di Hollywood non faceva per me. Il MeToo? Non si fermerà" : Tutti se la ricordano nei panni del coraggioso Tenente Ellen Ripley nel film del 1978 diretto da Ridley Scott, Alien. Proprio lei, Sigourney Weaver, l'attrice americana consacrata da Scott e poi da Cameron è stata l'ospite speciale della giornata di oggi alla Festa del Cinema di Roma."Mio padre lavorava in tv. Amava il suo lavoro, e come lui, oggi io amo il mio. Mia madre faceva l'attrice, ma ad un certo punto ha dovuto mollare", racconta ...

Legittima difesa a tutta velocità al Senato. Parte della legge votata da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Pd : “Resa dello Stato” : Il disegno di legge sulla Legittima difesa va avanti ad altà velocità in Aula al Senato. L’assemblea ha già votato i primi articoli, in sostanza il cuore del testo. Il primo articolo è passato con 194 sì, 52 no e 4 astensioni, con i voti favorevoli anche di Forza Italia e Fratelli d’Italia: modifica l’articolo 52 del codice penale e stabilisce che nei casi di Legittima difesa domiciliare si considera “sempre” ...

La legittima difesa sarà sempre presunta e per non essere puniti basterà un "grave turbamento". Al Senato si vota la legge della Lega : Via libera dell'aula del Senato all'articolo 1 del ddl sulla legittima difesa. È uno dei capisaldi della riforma targata Lega. L'articolo 1 infatti modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre". Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa. I voti favorevoli sono 194, i voti contrari 52 e 4 gli ...

difesa (il)legittima? Ecco perché la proposta della Lega metterebbe a rischio la sicurezza : Altro che maggiori tutele, secondo l'associazione Antigone la proposta di legge sull'allargamento del regime della legittima...