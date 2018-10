KAROQ and the City

vanityfair

(Di venerdì 26 ottobre 2018)and theand theand theand theand theI capolavori di Picasso a Palazzo Reale, le meraviglie del regno animale nei suggestivi spazi della Fondazione Luciana Matalon, la street-art di Banksy al Mudec. Per un'appassionata d'arte come Katia l'autunno milanese è irresistibile. Così, ha deciso di organizzare una «macchinata» di amiche e regalarsi un weekend culturale: suo marito per quarantott'ore dovrà vedersela da solo con il piccolo Lorenzo. Tre telefonate – Giuliana, Luisa e Rossana hanno accettato subito – e si parte. ...