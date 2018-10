Juve | Mandzukic out | convocato Spinazzola

Champions League - Manchester United - Juventus : out Mandzukic per i bianconeri : Ritorna dopo la sosta anche la Champions League e per i ragazzi di Massimiliano Allegri la sfida è una delle più affascinanti di sempre. Questa sera all'Old Trafford andra' in scena [VIDEO]Manchester United [VIDEO]contro Juventus, un match di alta classe grazie ai campioni presenti in campo, occhi puntati soprattutto su Cristiano Ronaldo che torna nella casa che l'ha fatto diventare grande. Nei red devils ci sara' l'ex Pogba che affronta il club ...

Champions League - Manchester United - Juventus : out Mandzukic per i bianconeri : Ritorna dopo la sosta anche la Champions League e per i ragazzi di Massimiliano Allegri la sfida è una delle più affascinanti di sempre. Questa sera all'Old Trafford andrà in scena Manchester United contro Juventus, un match di alta classe grazie ai campioni presenti in campo, occhi puntati soprattutto su Cristiano Ronaldo che torna nella casa che l'ha fatto diventare grande. Nei red devils ci sarà l'ex Pogba che affronta il club che l'ha ...

Infortunio Mandzukic - salta Manchester Utd-Juventus / Distorsione alla caviglia in allenamento : L'Infortunio di Mandzukic colpisce la Juventus proprio alla vigilia della sfida contro il Manchester United. Per una Distorsione alla caviglia il croato non parte per l'Inghilterra.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:17:00 GMT)

Juventus-Genoa - le pagelle : Bonucci si perde Bessa - Mandzukic non brilla : Szczesny 5,5 - Spettatore fino a inizio ripresa, prima neutralizza un destro da fuori velenosissimo di Piatek, poi viene colpito e affondato dalla capocciata di Bessa. Forse poteva azzardare l'uscita. ...

Mandzukic capitano della Juventus? : Chiellini salta il Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport , l'allenatore della Juventus, Allegri pensa di dare la fascia di capitano all'attaccante croato Mandzukic .

Juve - Lukaku sarà il nuovo Mandzukic : I risultati degli ultimi anni, l'acquisto di Cristiano Ronaldo e il fatturato in aumento, fanno della Juve uno dei pochi club al mondo in grado di poter ambire ad acquistare un calciatore dalla ...

Juventus - Mandzukic vicino al rinnovo fino al giugno 2022 : L’avventura di Mario Mandzukic con la maglia della Juventus sembra essere destinata a continuare. Pare essere convinta di questo la redazione di “Rai Sport” che riporta come l’entourage dell’attaccante croato e la dirigenza del club bianconero siano ormai prossimi all’accordo per il rinnovo del suo contratto. Juventus, Mandzukic: i dettagli del nuovo accordo La nuova […] L'articolo Juventus, Mandzukic ...