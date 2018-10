Juve | Allegri | Col Genova siamo stati dei polli Per Emre Can probabile intervento

Allegri : "La Juve non può sprecare altri punti" : Massimiliano Allegri, come rientra la Juve in campionato dopo la vittoria di Manchester? 'La squadra ha giocato bene in Champions, ma domani contro l'Empoli è difficile e non bisogna sbagliare l'...

Juve : Allegri - anche domani con Ronaldo : ANSA, - TORINO, 26 OTT - "Ronaldo domani gioca, poi vediamo, facciamo un passo alla volta". Niente pausa per 'CR7', che domani sarà ancora una volta titolare contro l'Empoli. "Non possiamo sapere ...

Juve : Allegri - importante ripartire in A : ANSA, - TORINO, 26 OTT - Dopo la brillante notte di Manchester "la cosa più importante è riprendere il cammino in campionato. Ma dobbiamo fare molta attenzione all'Empoli, perché è un'ottima squadra, ...

Juventus - Allegri : “Brutte notizie per Emre Can - Spinazzola convocato” : Buone e brutte notizie in casa Juventus alla vigilia dell’anticipo in casa dell’Empoli. Le diffonde direttamente Massimiliano Allegri, cominciando dalle buone: “A Empoli ci sarà anche Leonardo Spinazzola. Sarà convocato, anche per farlo rientrare nel clima partita e fargli respirare aria del ritiro“. Si avvicina, invece, l’intervento chirurgico per Emre Can, fermatosi a causa di un nodulo tiroideo: “Sta ...

Juventus - Allegri : “Ringrazio Marotta - ha fatto un grande lavoro. Ronaldo riposa? Non lo so…” : Domani la sfida di campionato sul campo dell’Empoli e come di consuetudine sono arrivate le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero Allegri. L’allenatore della Juventus ha parlato della partita del Castellani, non sottovalutando l’avversario: “L’Empoli gioca bene e calcio è la quarta per possesso palla nella metà campo avversaria. Per quello che produce, la […] L'articolo Juventus, Allegri: ...

Empoli-Juve - Allegri in conferenza : "CR7 in campo. Dobbiamo segnare di più" : "Domani Cristiano Ronaldo giocherà. Dybala è migliorato nella condizione fisica ma non è ancora al top. Sczesny titolare". Massimiliano Allegri dà qualche indizio di formazione alla vigilia della ...

Juventus - Allegri e la formazione anti-Empoli : “CR7 ci sarà” : Massimiliano Allegri è pronto a dar battaglia all’Empoli dopo la gara pareggiata contro il Genoa dalla sua Juventus Massimiliano Allegri, dopo le soddisfazioni di Champions League, sposta l’attenzione della sua Juventus sulla gara contro l’Empoli. Dopo il pari col Genoa serve ripartire: “L’Empoli gioca bene a calcio, gestisce bene il pallone nella metà campo avversaria e non ha mai perso malamente. Empoli-Juve ...

Empoli-Juventus - la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : LIVE 12:10 26 ott La vittoria a Manchester l'ha fatta accostare ai migliori allenatori della storia. Si sente tra questi? È stata una vittoria emozionante, stiamo anche crescendo col gioco. La società ...

Empoli - Juventus probabili formazioni : rebus portieri per Allegri e Andreazzoli : Empoli-Juventus si gioca sabato alle 18 al Castellani. La capolista affronta in trasferta la terz'ultima della classe. I padroni di casa hanno vinto una sola gara in questa Serie A alla prima giornata, collezionando nelle successive otto uscite tre pareggi e cinque sconfitte con 13 gol subiti e 8 fatti. La sensazione è che i ragazzi di Andreazzoli dovranno compiere un vero e proprio miracolo sportivo per bloccare i bianconeri che con la vittoria ...

Lippi : 'Juve spettacolare - è da Triplete. Allegri top mondiale - ma occhio a Inter e Napoli' : La Juve di Old Trafford? spettacolare! Me la sono goduta , mi ha colpito il modo con cui ha dominato in uno degli stadi più difficili e gloriosi del mondo, nella partita più complicata ha mostrato ...

Euforia Juve - Allegri twitta : 'Vincere all'Old Trafford non è da tutti'. CR7 su Instagram : 'Partita emozionante' : Manchester United-Juventus , the day after. La vittoria dell'Old Trafford ha caricato l'ambiente bianconero. Nella notte Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo hanno espresso sui social network ...

Juventus - Bentancur sorprende a Manchester : il nuovo titolare di Allegri : Nella Juventus, Pjanic e Matuidi: uno dei migliori playmaker d'Europa e un campione del mondo. Bentancur sulla carta era un ragazzo invitato alla festa degli adulti. Rodrigo invece ha mandato un ...

Allegri loda la sua Juventus : “quello che abbiamo fatto non è da tutti” : Juventus, Massimiliano Allegri soddisfatto di quanto visto ieri ad Old Trafford, il Manchester United è stato annichilito “Non solo la concentrazione, ma anche i ritmi giusti per quasi tutta la partita. Vincere in questo stadio non è da tutti: complimenti ai ragazzi“. E’ il messaggio postato su twitter dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1-0 di ieri sera dei bianconeri in Champions ...