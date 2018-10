Just Cause 4 si mostra nel Panoramic Trailer in 4K

Just Cause 4 : pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia : Just Cause 4 è un altro atteso titolo in arrivo in questo 2018 e, già nella giornata di oggi, abbiamo auto modo di vedere un trailer sulla storia e l'approccio adottato dagli sviluppatori per il comparto narrativo.Ora, attraverso un comunicato stampa, possiamo dare uno sguardo allo Story trailer ufficiale, visibile più in basso."Rico Rodriguez visita l'isola sudamericana fittizia di Solís per cercare di scoprire la verità dietro la morte di suo ...

Il nuovo trailer di Just Cause 4 si concentra sulla storia e l'approccio adottato dagli sviluppatori per il comparto narrativo : Square Enix e Avalanche hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al loro gioco d'azione open-world, Just Cause 4.Il video, riportato da Dualshockers, si concentra sulla storia e alterna uno sguardo al gioco stesso e al team di sviluppo che spiega l'approccio che hanno adottato nella narrativa del gioco.Quello che gli sviluppatori vogliono offrire ai giocatori è una "buona, onesta storia d'azione":Read more…

Just Cause 4 : scopriamo i diversi componenti della pericolosa Mano Nera in un nuovo filmato : Square Enix e Avalanche Studios questa volta hanno pubblicato un nuovo filmato del loro Just Cause 4 che mette in mostra alcuni peculiari nemici con cui avremo a che fare nel gioco.Come riporta Dualshockers , nel nuovo video scopriremo meglio i componenti della Mano Nera, i diversi componenti della banda criminale hanno infatti dei poteri peculiari. Alcune di queste unità includono in Fantasma, il quale, come ci suggerisce il nome, potrà ...

Just Cause 4 : un nuovo trailer mette in luce il rivale di Rico : Un nuovo trailer di Just Cause 4 è stato lanciato in rete, e come possiamo vedere nel filmato sono svelate nuove informazioni sulla minaccia più grande per Rico.Possiamo vedere di seguito il comunicato Koch Media assieme al nuovo trailer:Read more…

Tutta l'azione adrenalinica di Just Cause 4 in una lunga presentazione di Avalanche Studios : Dopo la première mondiale del gameplay con il tornado dello scorso mese, questa presentazione esclusiva in diretta continua ad approfondire la vastità e la spettacolarità del mondo di Just Cause 4. I dettagli e il video nel comunicato ufficiale:Davanti al pubblico presente alla Gamescom 2018, il game director Francesco Antolini svela delle novità sul gioco mentre il producer Bryan Rodriguez gioca in diretta.In Just Cause 4, la varietà e la ...

Just Cause 4 si mostra in un nuovo Gameplay Trailer : Dopo la première mondiale del Gameplay con il tornado dello scorso mese, questa presentazione esclusiva in diretta continua ad approfondire la vastità del mondo di Just Cause 4. Davanti al pubblico presente alla Gamescom 2018, il game director Francesco Antolini svela delle novità sul gioco mentre il producer Bryan Rodriguez gioca in diretta. Uno sguardo al nuovo Gameplay di Just Cause 4 In Just Cause 4, la ...

Just Cause 4 : disponibile un nuovo filmato dedicato al mondo di gioco : Nella giornata di oggi Square Enix ha pubblicato un nuovo video dedicato al suo attesissimo TPS open-world Just Cause 4. Il video mostra le ambientazioni che troveremo all'interno del mondo di gioco.Come riporta Gamingbolt, il mondo di gioco sarà molto vasto (come testimonia la mappa pubblicata qualche settimana fa) e conterrà al suo interno parecchie ambientazioni, anche molto diverse tra loro come fitte giungle, metropoli ed impervie montagne. ...

theHunter Call of the Wild 2019 Edition : il titolo degli sviluppatori di Just Cause sarà disponibile a ottobre : Ricordate theHunt: Call of the Wild? se non siete tra questi vi basti sapere che si tratta di un titolo sviluppato da Avalanche Studios (Just Cause) in cui il giocatore dovrà cacciare animali selvaggi in stupende e selvagge ambientazioni. Se non avete avuto l'occasione di provarlo forse questo è il momento giusto per rimediare. Il gioco base non è avaro di ambientazioni, potremo infatti cacciare nelle campagne tedesche di Hirschfelden, il ...

Svelata l'ampia e varia mappa di Just Cause 4 : Avalanche Studios e Square Enix hanno svelato la mappa completa del loro atteso gioco d'azione Just Cause 4 attraverso il sito ufficiale del gioco. La mappa è stata rivelata tramite una diapositiva interattiva, dove è possibile interagire con alcune località.Come ci si può aspettare, si tratta di una mappa piuttosto massiccia, vediamo montagne, pianure, deserti, la spiaggia, il che è una buona notizia, perché il precedente gioco della serie ...

Just Cause 4 - anteprima : Quando si parla di giochi open world, non si può non menzionare anche la serie di Just Cause, creata dagli Avalanche Studios nel 2006. La sua quarta incarnazione, Just Cause 4, è prevista in uscita il prossimo dicembre e quindi i tempi sono più che maturi per mostrarla alla Gamescom. Non all'interno della Koelnmesse, però, bensì nella comodissima sala cinematografica della The Astor Film Lounge.La prima cosa da dire è che, questa volta, gli ...

