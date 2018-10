Jean-Claude Juncker killer d'Europa : E per tenere segreti ai cittadini gli accordi privilegiati che da anni garantiscono enormi vantaggi tributari ai colossi mondiali dell'economia. L'articolo svela anche gli interventi diretti di ...

Europa - quanto paga l'Italia per farsi riempire di insulti da tizi come Jean-Claude Juncker : ... alla fine dell'anno il ministero dell'Economia deve comunque fare un bel bonifico alla tesoreria di Bruxelles. Con tanti ringraziamenti. Il conto è salatissimo. Basta scorrere le colonne del dare ed ...

Matteo Salvini insultato da Jean Claude Juncker : 'Macerie italiane'. Reagisce : 'Incredibile e inaccettabile' : 'Insulti incredibili e inaccettabili'. Matteo Salvini Reagisce con rabbia alle parole, le ennesime, di Jean Claude Juncker sul governo italiano: 'Mi auguro che Salvini non debba mai raccogliere le ...

Chi è Jean-Claude Arnault - il “palpatore” che ha fatto saltare il Premio Nobel alla Letteratura 2018 : Lo scorso 1 ottobre la corte svedese ha riconosciuto Jean-Claude Arnault - marito di uno dei diciotto membri dell’Accademia che ogni anno aggiudica il Premio Nobel - colpevole di aver violentato una donna in un appartamento di Stoccolma nel 2011. Il fotografo si sarebbe macchiato di altri crimini che hanno gettato un ombra sulla reputazione della prestigiosa Accademia Svedese. Per questo motivo il Premio Nobel alla Letteratura 2018 è stato ...

Lo scandalo Jean-Claude Arnault : ecco perché il Nobel per la Letteratura 2018 non sarà assegnato : Nessun Nobel per la Letteratura, almeno quest’anno. Lo ha comunicato lo scorso maggio l’Accademia del premio, travolta dallo scandalo per le accuse di molestie piovute su Jean-Claude Arnault, regista e fotografo franco-svedese e marito della poetessa svedese Katarina Frostenson, fra i più alti esponenti della commissione esaminatrice. L’uomo, nella giornata di lunedì 1 ottobre, è stato condannato a due anni di prigione per uno ...

Nobel - Jean-Claude Arnault condannato a 2 anni per stupro - : L'uomo, marito di un membro dell'Accademia svedese, è stato ritenuto colpevole di uno dei due episodi dei quali era accusato. La vicenda aveva portato alla decisione di non assegnare il premio per la ...

Il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault è stato condannato a 2 anni per stupro : Il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault è stato condannato da un tribunale di Stoccolma a due anni di prigione per uno stupro commesso «durante la notte tra il 5 e il 6 ottobre 2011». La storia era iniziata lo scorso novembre The post Il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault è stato condannato a 2 anni per stupro appeared first on Il Post.

I nuovi eroi - Rete 4/ Curiosità e cast del film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 29 settembre 2018) : I nuovi eroi, il film d'azione in onda su Rete 4 oggi, sabato 29 settembre 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren, alla regia Roland Emmerich. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:55:00 GMT)

I NUOVI EROI/ Su Rete 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 29 settembre 2018) : I NUOVI EROI, il film d'azione in onda su Rete 4 oggi, sabato 29 settembre 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren, alla regia Roland Emmerich. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:16:00 GMT)

Oggi a Stoccolma inizia il processo per stupro contro il fotografo Jean-Claude Arnault : Oggi, in un tribunale di Stoccolma, inizia il processo contro il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, accusato da almeno diciotto donne di stupro o aggressione sessuale. Molte di loro non hanno potuto presentare una denuncia perché i fatti contestati erano già The post Oggi a Stoccolma inizia il processo per stupro contro il fotografo Jean-Claude Arnault appeared first on Il Post.

Colpi proibiti - Rai 4/ la trama - cast e curiosità del film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 15 settembre 2018) : Colpi proibiti, il film d'azione in onda su Rete 4 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: Jean Claude Van Damme, Robert Guillaume, alla regia Deran Sarafian. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:17:00 GMT)

COLPI PROIBITI/ Su Rete 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi - 15 settembre 2018) : COLPI PROIBITI, il film d'azione in onda su Rete 4 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: Jean Claude Van Damme, Robert Guillaume, alla regia Deran Sarafian. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 10:20:00 GMT)

Jean-Claude Juncker : il tempo stringe per la Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Jean-Claude Juncker insulta Matteo Salvini : 'Non aiuta l'Italia. E se da voi i ponti crollano...' : Contro Matteo Salvini , ora, anche mister Europa, il 'vizioso' Jean-Claude Juncker . In un colloquio con alcune testate europee, tra cui La Stampa , ha affermato: 'Ogni tanto rimango allibito dai ...