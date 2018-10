Jaguar Land Rover inaugura un nuovo stabilimento in Slovacchia

Jaguar Land Rover - Apre la fabbrica in Slovacchia : Il gruppo Jaguar Land Rover ha inaugurato il suo nuovo stabilimento di Nitra, in Slovacchia. La fabbrica, costruita grazie a un investimento di 1,6 miliardi di sterline (circa 1,4 miliardi di euro, 130 milioni dei quali finanziati dal governo di Bratislava), impiega circa 1.500 dipendenti, che diventeranno 2.350 entro fine anno, e vanta una capacità produttiva annuale di 150 mila auto. Entro il 2020, dovrebbe essere toccata quota 100 ...

Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019 : è un optional - gratuito solo su I-Pace : Si spopola a vista d'occhio il novero dei produttori d'Auto che avevano deciso di voltare le spalle ai sistemi in-car Android Auto ed Apple CarPlay L'articolo Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019: è un optional, gratuito solo su I-Pace proviene da TuttoAndroid.

Take It Easy – La proposta Jaguar Land Rover per una soluzione finanziaria accessibile - conveniente e con ancora più valore : Jaguar Land Rover lancia la formual Take It Easy, applicabile ai modelli Jaguar della PACE Family: una soluzione finanziaria accessibile, conveniente e con ancora più valore Sempre nell’ottica di offrire programmi che esprimano al meglio la mission aziendale che pone i Clienti al centro del mondo dei servizi pensati per loro, Jaguar Land Rover Financial Services rafforza in Italia l’impegno del gruppo attraverso l’erogazione di prodotti ...

Jaguar Land Rover gold sponsor della 50ª edizione di Barcolana : Jaguar Land Rover rinnova il suo impegno come gold sponsor della 50° edizione di Barcolana Tradizione e innovazione tecnologica, mobilità del futuro ed eco-sostenibilità sono i temi celebrativi di Jaguar Land Rover Italia che festeggia le nozze d’oro di Barcolana, rinnovando il proprio impegno come gold sponsor della storica regata, giunta appunto alla sua 50° edizione. Da mercoledì 10 fino a domenica 14 ottobre, all’entusiasmo della più ...

La Jaguar Land Rover interrompe la produzione : 'Pausa di due settimane'. Ecco cosa sta succedendo : ...7% nel Regno Unito, un crollo dovuto, scrive l' Independent , sia alle preoccupazioni per l'ambiente legate alle emissioni diesel, sia all'impatto della Brexit sull'economia britannica.

La Jaguar Land Rover interrompe la produzione : «Pausa di due settimane». Ecco cosa sta succedendo : ...7% nel Regno Unito, un crollo dovuto, scrive l' Independent , sia alle preoccupazioni per l'ambiente legate alle emissioni diesel, sia all'impatto della Brexit sull'economia britannica.

Jaguar Land Rover - Stop di due settimane nell'impianto di Solihull : Il gruppo Jaguar Land Rover fermerà la produzione della fabbrica inglese di Solihull per due settimane. Secondo le informazioni diffuse da Autonews.com non sono previsti esuberi e lo Stop temporaneo sarà effettivo a partire dal prossimo 22 ottobre. Nello stabilimento di Castle Bromwich, invece, sono in programma riduzioni dell'orario di lavoro tra ottobre e dicembre.Ordini in calo. Il costruttore britannico ha visto calare di quasi il 50% gli ...

Jaguar Land Rover - a Parigi tra passato - presente e futuro" : Per l'occasione sarà esposta anche la Jaguar I-Pace, lo sport utility vehicle che ha aperto la strada al futuro elettrico del marchio del giaguaro. I settanta anni di vita del brand Land Rover ...

Motor Show di Parigi - Jaguar Land Rover celebra il suo passato - presente e futuro : Al Motor Show di Parigi Jaguar Land Rover celebrerà due storiche ricorrenze. Nel suo 70° anniversario Land Rover inaugura una nuova unità di comando mobile per la Croce Rossa. Jaguar celebrerà i 50 ...

Motor Show di Parigi – Jaguar Land Rover celebra il suo passato - presente e futuro : Al Motor Show di Parigi Jaguar Land Rover celebrerà due storiche ricorrenze. Nel suo 70° anniversario Land Rover inaugura una nuova unità di comando mobile per la Croce Rossa. Jaguar celebrerà i 50 anni della sua lussuosa ammiraglia XJ Jaguar Land Rover continuerà il suo anno di celebrazioni anche al Motor Show di Parigi. Dal 2 al 14 ottobre le leggendarie auto del suo passato, le affascinanti auto del suo presente e gli avveniristici ...

Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover : Jaguar e Land Rover offriranno sia Android Auto che CarPlay sui propri veicoli con i sistemi di infotainment InControl Touch Pro e Touch Pro Duo L'articolo Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover proviene da TuttoAndroid.

Dazi Usa - Volvo e Jaguar Land Rover le più colpite dalla guerra commerciale : La possibile guerra commerciale tra Stati uniti e Unione europea mette a rischio il comparto automobilistico del Vecchio continente con la Volvo e la Jaguar Land Rover costrette ad affrontare i maggiori problemi. questa l'opinione manifestata dagli analisti di Standard & Poor's dopo le ultime minacce del presidente statunitense Donald Trump sull'imposizione di Dazi del 25% sulle auto europee.A rischio chi non produce in Usa. Secondo ...

Brexit : ceo Jaguar Land Rover lancia nuovo allarme su 'no deal'. In gioco 12 mld e molti posti di lavoro : LONDRA - Ennesimo avvertimento dall'industria automobilistica del Regno Unito sui rischi di una Brexit 'no deal', un divorzio senz'accordo dall'Ue. Stavolta a lanciarlo,...

Jaguar Land Rover - una macchina "con gli occhioni" per studiare le reazioni dei pedoni : 'Quando attraversiamo la strada, è istintivo lanciare uno sguardo al guidatore di un'auto in avvicinamento: è importante capire come questo si traduca in un mondo sempre più automatizzato', spiega in ...