Jack Vanore | Uomini e Donne Dal trono a Raffaella Mennoia | poi la domanda a Gemma

Jack Vanore di U&D commenta la strage del ponte di Genova : "Vergogna - prego e piango" : Sono giorni tragici e difficili per Genova. Una strage che con il crollo del ponte Morandi lascia dietro sè vittime innoventi, feriti e ancora dispersi. Una triste vicenda che ha turbato, e non poco, anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, originari di Genova o in qualche modo sentimentalmente legati alla citta'. Tra questi, ad esempio, troviamo Jack Vanore, famoso opinionista di Uomini e donne il popolare programma televisivo ...