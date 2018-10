' ITS Meeting Day' per un turismo allargato

Atletica - Meeting Padova 2018 : Shubenkov e LasITSkene vincono da star - Dibaba niente record. Re batte Galvan - Trost in crisi : Il 32° Meeting Internazionale Città di Padova ha inaugurato il rinnovato Stadio Colbachini della città veneta, il tradizionale Meeting di fine stagione ha regalato tante emozioni ai molti spettatori presenti sugli spalti. Spicca soprattutto la prestazione del russo Sergey Shubenkov che ha corso un ottimo 13.09 sui 100 metri ostacoli: il primatista mondiale stagionale (12.92), argento ai recenti Europei, ha vinto agevolmente la gara in cui ...