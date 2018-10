Italia | addio all' ultimo sopravvissuto a rastrellamento di Roma

ALLAN CONVOCATO DAL BRASILE : ADDIO Italia? / Tite chiama il centrocampista del Napoli - ma Mancini può sperare : ALLAN CONVOCATO dal BRASILE: ADDIO ITALIA? Tite chiama il centrocampista del Napoli per le amichevoli contro Uruguay e Camerun. Mancini può sperare, ma solo per il regolamento...(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Addio «Nord» - sbianchettato Alberto da Giussano. Così Salvini «Italianizza» (per statuto) la Lega : Togliere la parola «ladrona» dopo Roma. Ricordarsi che l’Italia non finisce a sud del Po. Riporre nel cassetto l’eroe (fanta) Alberto da Giussano. Possibilmente, tifare Napoli. In vista del consiglio federale della Lega, Matteo Salvini si è appuntato una lista di cose da fare e, soprattutto, da sbianchettare. Il vicepremier lavora da mesi a una road map per sregionalizzare definitivamente la Lega e trasformarla in un partito di più ...

Storie Italiane. Kikò Nalli commosso ricorda l’addio con Tina Cipollari che adesso ha un nuovo compagno : La notizia della separazione l’hanno ufficializzata un anno fa, ma Kikò Nalli e Tina Cipollari si erano già allontanati da tempo, dopo una forte crisi. Ne ha parlato a “Storie Italiane” l’hair stylist, che... L'articolo Storie Italiane. Kikò Nalli commosso ricorda l’addio con Tina Cipollari che adesso ha un nuovo compagno proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Storie Italiane - Kikò Nalli commosso ricorda l'addio con Tina : "E' successo una notte in vacanza" : L'hairstylist è ancora molto legato all'ex moglie, che ora ha un nuovo compagno. La coppia ha tre figli

È morto Leone Frollo : addio al papà del fumetto erotico Italiano : Leone Frollo, pioniere del fumetto erotico italiano e creatore di personaggi come Lucifera, Biancaneve e Naga, è morto all’età di 87 anni. Il fumettista e architetto veneziano è stato tra i più importanti autori di fumetto erotico degli anni Sessanta e Settanta.Continua a leggere

Monete da 1 e 2 centesimi : addio da gennaio 2019/ Lo Stato risparmia - ma gli Italiani temono arrotondamenti : Monete da 1 e 2 centesimi: addio da gennaio 2019. Lo Stato risparmia circa 10 milioni di euro, ma gli italiani temono arrotondamenti. Le ultime notizie sul provvedimento(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Addio alla Ferragamo - la signora d'acciaio dello stile Italiano : Era una signora d'acciaio. Ha avuto sei figli e settanta nipoti, ha conosciuto suo marito all'età di tredici anni e ha reso grande la maison Ferragamo. Si è spenta a Firenze, all'età di 97 anni, Wanda ...

Moody’s ha abbassato il rating dell’Italia : «Possono salire chance di addio all’euro» : L’agenzia di rating ha deciso di ridurre la valutazione sul nostro paese in «mancanza di una coerente agenda di riforme per la crescita»

Addio a Wanda Ferragamo - signora del made in Italy : fu una delle prime imprenditrici Italiane : Lutto nel mondo della moda: Wanda Milletti Ferragamo, vedova di Salvatore Ferragamo, è morta nel pomeriggio a 96 anni. Il presidente onorario della Ferragamo Spa si è spenta a Fiesole, in provincia di Firenze. ...

Zucchero - Coldiretti : “Senza interventi addio produzione in Italia” : Senza interventi urgenti è a rischio la sopravvivenza della produzione di Zucchero italiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la richiesta dello stato di crisi nel settore dello Zucchero che l’Italia si appresta a chiedere alla Commissione europea durante il Consiglio agricoltura, in programma lunedì prossimo in Lussemburgo. A fronte di un consumo di oltre 1,7milioni di tonnellate, in Italia – spiega la ...

Maturità 2019 - cambia la prova di Italiano/ Ultime notizie - tutte le novità dell'esame : addio al saggio breve : Scuola, la Maturità 2019 cambia: il Miur illustra tutte le novità. Focus sulle griglie di valutazione che i professori utilizzeranno per assegnare i voti durante l'esame(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:50:00 GMT)

Mondiali Volley 2018 – Juantorena medita l’addio alla maglia azzurra : le parole dello schiacciatore Italiano : Osmany Juantorena pensa all’addio alla maglia azzurra: le parole dello schiacciatore cubano dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018 Una serata amara e deludente, quella di ieri per la Nazionale italiana di pallavolo maschile e tutti i suoi tifosi. Gli azzurri hanno detto definitivamente addio al Mondiale già al primo set, perso contro la Polonia. Italia dunque eliminata dalla rassegna iridata, le cui ...

Luigi Agnolin morto - addio all’arbitro internazionale. Rappresentò l’Italia ai Mondiali 1986 : È morto l’ex arbitro Luigi Agnolin. Aveva 75 anni. In carriera ha diretto 226 gare in Serie A, in cui esordì il 18 marzo 1973 in Fiorentina-Cagliari (3-0). Nominato arbitro internazionale nel 1978, Rappresentò l’Italia ai Mondiali 1986, dove diresse anche la semifinale Germania Ovest-Francia, ed a quello di Italia ’90, durante il quale venne allontanato da Sepp Blatter dopo aver arbitrato Jugoslavia-Colombia. Tra il 1990 e il 1992 ...