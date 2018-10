Ischia | Legambiente | “Il condono c’è e peggiora quelli precedenti Se resta così mette a

Dl Genova - sanatoria per Ischia resta ma si restringe. Legambiente : “Soldi pubblici negati solo per gli aumenti di cubatura” : La sanatoria per le abitazioni di Ischia resta, ma si restringe. Con un emendamento al decreto Emergenze presentato dai relatori Gianluca Rospi (M5s) e Flavio Di Muro (Lega), la maggioranza – denuncia Legambiente – ha mantenuto gli aiuti di Stato per la ricostruzione anche per le abitazioni abusive danneggiate dal terremoto del 2017 escludendo però quelle che hanno subito aumenti di cubatura. In quest’ultimo caso, sostiene ...