Ischia | Di Maio | “Non c’è nessun condono Chi lo dice non ha letto la norma”

Radio 24 - botta e risposta tra Oscar Giannino e Di Maio : “Dopo condono a Ischia - si iscriverà al Pd?” - “Lo faccia lei” : botta e risposta tra il vicepremier Luigi Di Maio e Oscar Giannino, in diretta su Radio 24. Al centro dell’intervista il tema della manovra economica. “Io non credo che si debba parlare di cambiare la manovra sul tema del 2,4% del deficit – ha ribadito Di Maio – per due ragioni: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno stato sovrano, dove il Parlamento decide cosa portare avanti e cosa no”. ...

Riuscirà Di Maio a salvare 20 miliardi che rIschiamo di buttare via? : Più di 20mila milioni di euro dell’Unione europea, destinati a noi italiani sono in pericolo. Se non riusciamo a spenderli entro il 2020 se li beccheranno i portoghesi, i tedeschi, gli spagnoli, cioè i Paesi europei che riescono a compiere il miracolo di spendere la quota di denaro che l’Ue assegna loro. Nel passato recente abbiamo perso circa il 45% dei fondi europei. Prima la situazione era peggiore. Pensa a Berlusconi, Prodi, D’Alema, Monti, ...

Una volta Di Maio la pensava diversamente sul condono a Ischia : Nel 2017 diceva di essere molto contrario, oggi che è al governo le cose sono cambiate The post Una volta Di Maio la pensava diversamente sul condono a Ischia appeared first on Il Post.

Di Maio nel 2017 : "Se faccio legge per condono a Ischia mi iscrivo al Pd". Il presidente dem di Napoli : "Ti aspetto" : E' virale un comizio dell'agosto 2017 del leader dei Cinque Stelle pubblicato oggi sui social da Tommaso Ederoclite del Pd Napoli

Di Maio nel 2017 : "Se faccio legge condono a Ischia mi iscrivo al Pd". Il segretario dem di Napoli : "Ti aspetto" : E' virale un comizio dell'agosto 2017 del leader dei Cinque Stelle pubblicato oggi sui social da Tommaso Ederoclite del Pd Napoli

Quando Di Maio diceva : “Se trovate una mia proposta di legge di condono su Ischia mi iscrivo al Pd” : Il terremoto aveva colpito l’isola di Ischia da 48 ore, provocando il crollo di diverse case e la morte di due persone. E Luigi Di Maio, all’epoca deputato del M5s, in un comizio, datato 23 agosto 2017, diceva: “Chiedo a tutti i parlamentari della Repubblica e tutti i giornalisti italiani di andare a vedere se esiste una proposta di legge di condono, a firma Luigi Di Maio, che riguarda Ischia o qualsiasi altra Regione. Se la ...

"Condono per Ischia - Di Maio ora iscriviti al Pd" : "Ti aspettiamo in federazione". Firmato, il presidente del Pd Napoli Tommaso Ederoclite che, sulle sue pagine social, ha pubblicato un video di un comizio di Luigi Di Maio del 23 agosto 2017 : " ...

Luigi Di Maio - l'imbarazzo del grillino quando cita i leghisti e i sovranisti : gli attivisti lo fIschiano : Prima che intervenisse Beppe Grillo sul palco di Italia 5 Stelle a Roma, nessuno dei big grillini che è intervenuto ha osato pronunciare la parola 'Lega', né tanto meno citare il nome di Matteo ...

Com'è andato il confronto a distanza tra Renzi e Di Maio sul condono a Ischia : "Il condono è dire che non c'è legalità, c'è il condono fiscale. Ma cosa ha Di Maio ad Ischia per dire tutte le volte che serve il condono tombale. Come mai nessun giornalista si chiede il perché di questa insistenza di Di Maio su Ischia?". la domanda l'ha posta in mattinata Renzi nell'intervento conclusivo della nona edizione della Leopolda. A stretto ...

Com'è andato il confronto a distanza tra Renzi e Di Maio sul condono a Ischia : 'Il condono è dire che non c'è legalità, c'è il condono fiscale. Ma cosa ha Di Maio ad Ischia per dire tutte le volte che serve il condono tombale. Come mai nessun giornalista si chiede il perché di ...

Leopolda 9 - Renzi : "RIschiamo l'osso del collo"/ Streaming video : "Salvini e Di Maio non romperanno mai" : Leopolda 9, Renzi: "Ritorno al futuro": la nona edizione della kermesse Renziana nella storica stazione di Firenze. Non si parlerà del Congresso Pd: Streaming video, ospiti e programma.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:46:00 GMT)

Matteo Salvini - lo sfogo brutale dopo la buffonata di Luigi Di Maio : 'Qua rIschiamo una figura di me***' : Matteo Salvini era a Mosca mentre a Roma Luigi Di Maio andava a Porta a porta ad annunciare una denuncia in procura contro il governo, cioè se stesso, per colpa di una 'manina' che avrebbe modificato ...

Luigi Di Maio - il disastro : perché tra un anno rIschiamo una patrimoniale : ... riferendosi soprattutto al rapporto deficit/Pil, che non accettava fisso all'1,6% come avrebbe voluto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Eppure il primo ad 'impiccarsi' al numeretto del ...

Tutti in fuga da Di Maio E ora rIschia la poltrona : Passano i giorni e, ora dopo ora, Luigi Di Maio resta il solo vero frontman di un Def su cui si vanno moltiplicando dubbi e perplessità. Non ci sono, infatti, solo i timori degli euroburocrati di Bruxelles o dei mercati finanziari che, non è un mistero, con l'Italia sono mai stati teneri. Ma anche le diffidenze di buona parte del mondo produttivo del nostro Paese che stanno lentamente ma inesorabilmente facendo breccia nella Lega. Non è affatto ...