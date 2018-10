iPhone XR Arriva In Italia : Prezzi - Caratteristiche - Come Averlo Con TIM - Wind - Vodafone e Tre : iPhone XR da oggi disponibile in tutta Italia. Dove acquistarlo, quanto costa e che Caratteristiche ha. iPhone XR disponibile all’acquisto da oggi in Italia Quanto costa iPhone XR con TIM, Wind, Vodafone e Tre Ci siamo: oggi è il gran giorno di iPhone XR in Italia. Da oggi è infatti possibile acquistare il nuovo smartphone “economico” di Apple […]

iPhone XR arriva oggi (e ci piace) : A meno di un mese di distanza dall’uscita dei nuovi iPhone XS e XS Max, Apple lancia oggi sul mercato italiano il suo terzo smartphone del 2018: iPhone XR. Un telefono che condivide buona parte delle caratteristiche tecniche dei due top di gamma, ma che è nato appositamente per essere l’alternativa economica (per così dire…) all’interno dell’offerta del colosso statunitense. Rispetto ai due modelli più costosi, ha ...

iPhone - arrivano 70 nuove emoji (e c’è anche l’alpaca) : nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove emoji Apple iOS 12.1nuove ...

iPhone XS e iPhone XS Max : arriva il supporto alla visione di contenuti HDR su YouTube : YouTube finalmente si aggiorna ed aggiunge il supporto all’ HDR sui nuovi gioiellini di casa Apple, iPhone XS e iPhone XS Max. Erano in vendita da poco meno di 7 giorni, ma gli acquirenti dei nuovi iPhone avevano già notato una fastidiosa mancanza sui loro dispositivi: fino ad oggi non c’era la possibilità di accedere a contenuti in HDR su YouTube. La cosa era resa ancora più strana dal fatto che su altri dispositivi più ...

L'iPhone più costoso del mondo è arrivato! Ecco il nostro unboxing - XS Max - : Anche tu? 50 50 1316 votanti In Italia quest'anno abbiamo un triste primato: gli iPhone con il prezzo più alto al mondo li abbiamo noi. Quest'iPhone XS Max da 256GB costa la bellezza di quasi 1700 ...

Ecco i nuovi iPhone appena arrivati sugli scaffali : caratteristiche e novità dei modelli Xs e Xs Max : Da venerdì mattina, anche in Italia, è possibile acquistare i nuovi iPhone Xs e Xs Max. Per l’occasione lo store Apple di piazza Liberty a Milano ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8 e i primi clienti hanno così potuto vedere per la prima volta dal vivo i nuovi modelli presentati dall’azienda di Cupertino. Anche se il sistema di pre-ordine online ha evitato che si creassero lunghe code all’esterno, c’è chi, come ...

È arrivato iOs 12 - cosa c’è da sapere sul nuovo sistema operativo per iPhone e iPad : (Foto: Apple) Come anticipato durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone XS, XS Max e XR, l’aggiornamento di iOs alla versione 12 è finalmente disponibile dalla giornata di oggi, dopo un periodo di beta durato diversi mesi. Per quanto iOs 12 sia stato sviluppato per trarre il meglio dall’ultima generazione di iPhone e iPad, l’aggiornamento resta compatibile con numerosi dispositivi Apple delle generazioni ...

Apple : arriva l'iPhone XS da 6 - 5 pollici - il più grande di sempre - E il nuovo Watch è 'salutista' : Cook: dispositivi iOS hanno raggiunto quota 2 miliardi - "Ha raggiunto quota 2 miliardi il numero di dispositivi mobili che in tutto il mondo utilizzano iOS", il sistema operativo di Apple, ha ...

L'iPhone ora si fa in 3 ed è Max E arriva pure Apple Watch che telefona : ... la funzione elettrocardiogamma e la connessione Lte che arriva anche in Italia con Vodafone , 539 euro con i 439 del modello senza, - è diventato «l'orologio più venduto del mondo». Poi, un giorno, ...

Apple - arrivano iPhone Xs e Xr. E l'Apple Watch monitora il cuore : Apple rinnova senza innovare e strizza l"occhio alla salute: questa frase riassume la lineup che Tim Cook ha presentato pochi minuti fa nel Keynote Apple 2018, confermando in sostanza le voci trapelate nei giorni scorsi.Dopo lo sketch iniziale simil Mission Impossibile, l"amministratore delegato snocciola qualche numero: due miliardi di device iOs nel mondo e vari nuovi Apple Store, tra cui quello di Milano.Il primo prodotto presentato è ...