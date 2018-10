Intervista – Emma Bonino | «Vedo la democrazia liberale in serio pericolo | è necessario

domanipress

: La Gazzetta dello Sport pubblica un'intervista alla nostra runner Emma Quaglia, in cui racconta le scelte che l'han… - mizunoitalia : La Gazzetta dello Sport pubblica un'intervista alla nostra runner Emma Quaglia, in cui racconta le scelte che l'han… - gaiaadds : @Sofia96x Per esperienza, meglio non parlare perché di 'ciechi' se ne trovano tanti. Però io ci tengo tanto a Emma… - PalazzoAntonio : @tagadala7 Bellissima intervista ad Emma Bonino. Se la sx la valorizzasse di più non sarebbe male. -

(Di venerdì 26 ottobre 2018)è una delle figure politiche più rappresentative e discusse d’Italia, una donna combattente e passionaria impegnata in battaglie per la tutela e la creazione di consapevolezza per i diritti umani e civili con azioni coraggiose di disobbedienza non violenta, che hanno scritto le pagine della storia moderna e contemporanea degli ultimi cinquant’anni del Paese, su tematiche come l’aborto, la legalizzazione delle droghe leggere, il divorzio e recentemente su dibattiti che scuotono e dividono l’opinione pubblica legati all’immigrazione, allo ius soli e l’eutanasia. La senatrice ideatrice della Corte Penale Internazionale, inclusa della rivista statunitense Newsweek nell’elenco delle 150 donne che muovono il mondo, ex Ministro degli Affari Esteri e Vice-Presidente del Senato della Repubblica italiana, ha sempre vissuto l’impegno ...