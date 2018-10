Inter - Steven Zhang è il nuovo presidente : 'Io sono pronto'. Video : Steven Zhang è ufficialmente il nuovo presidente dell'Inter. L'annuncio è stato stato dalla società con un Video su twitter. Si conclude così l'era di Erick Thohir alla guida del club nerazzurro. ' Io ...

Inter - Steven Zhang è il nuovo presidente del club nerazzurro : adesso si stringe per l’arrivo di Marotta : Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena questa mattina, Steven Zhang è stato nominato presidente dell’Inter Finisce dopo cinque anni l’era Thohir, l’Inter passa ufficialmente nelle mani di Steven Zhang. Il rampollo di Jindong Zhang è stato eletto ufficialmente presidente del club nerazzurro in seguito all’assemblea dei soci svolta oggi, diventando così il più giovane numero uno dell’era ...

“Ricorda chi comanda” - siparietto social Ranocchia-Perisic : l’Intervento di Steven Zhang scatena il web : Il futuro presidente dell’Inter ha commentato un post di Ranocchia su Instagram, scatenando i tifosi nerazzurri Clima disteso in casa Inter a poche ore dalla sfida di Champions League con il Barcellona, in programma questa sera al Camp Nou. Dopo la vittoria nel derby, l’autostima dei nerazzurri è cresciuta a dismisura, così da permettere a Icardi e compagni di preparare al meglio il complicato confronto con i blaugrana. A ...

Inter - nuovo contatto tra Marotta e Steven Zhang : Il dirigente sta per liberarsi contrattualmente dalla Juventus, il prossimo presidente Interista lo aspetta

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Serie A Inter - Steven Zhang verso la presidenza del club : MILANO - Erick Thohir si appresta a cedere il 30% delle quote Inter ancora in suo possesso. L'indonesiano, con gli accordi presi nel 2016 può, e dovrebbe, esercitare l'opzione che gli permetterà di ...

Steven Zhang accende la rivalità tra Inter e Milan : “siamo noi i più sexy della città” : Il duello tra Inter e Milan si sta riaccendendo dopo anni di declino, Steven Zhang mette benzina sul fuoco “Solo noi siamo abbastanza sexy per Milano”. Steven Zhang lancia una frecciatina ai cugini del Milan nel presentare la nuova terza maglia della sua Inter. Una maglia che fa riferimento al duomo di Milano e dunque si lega a doppio filo al territorio meneghino. Zhang sembra già essere in clima derby, mandando dunque un messaggio ai ...

Inter - Steven Zhang potrebbe essere il nuovo presidente : sarebbe un record : Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, è il candidato numero uno a sostituire Erick Thohir, sempre più lontano da Milano e dall’Inter. Il 27enne ormai ha libertà di firma su calciomercato, stadio e sponsorizzazioni, ma non dispone della nomina ufficiale che lo confermerebbe a capo della società nerazzurra. Steven Zhang diventerebbe il più giovane presidente di un club calcistico europeo e inoltre l’età media dei presidenti della ...

