Inter | inizia l' era Zhang | Voglio fare il club migliore al mondo

Ilary Blasi sbrana Corona al GF Vip : “Caciottaro! Interviste finte per fare scoop. Qui - quando lo show inizia e finisce lo decido io”. Lui la minaccia : “Ti rovino” : Fabrizio Corona e Ilary Blasi Ilary Blasi come non l’avete mai vista. Questa sera al Grande Fratello Vip la bionda conduttrice ha deciso di saldare i conti in sospeso con Fabrizio Corona, entrato nella casa per un confronto con Silvia Provvedi. Ma l’incontro-scontro con la sua ex è stato soltanto un preludio alla “tempesta” che si sarebbe scatenata di lì a poco. Uscito dalla porta rossa, la Blasi lo invita a restare sulla ...

Processo Raggi - iniziato l’Interrogatorio della sindaca : in aula l’aggiunto Ielo : È iniziato alle 9.30 nel tribunale di Roma l’interrogatorio in aula della sindaca Virginia Raggi nel Processo che la vede imputata per falso per la nomina di Renato Marra. Per l’accusa svolge l’esame dell’imputata, davanti al giudice, il procuratore aggiunto Paolo Ielo. L’esponente del M5s è imputata per aver dichiarato alla responsabile anticorruzione del Campidoglio, di aver deciso, lei sola, ogni dettaglio della nomina a capo del ...

Barcellona-Inter stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : Questa sera alle ore 21.00 l’Inter affronterà il Barcellona al Camp Nou in Champions League. Una sfida che si preannuncia spettacolare tra due squadre entrambe a punteggio pieno e che si giocheranno quindi il primo posto nel Gruppo B. I nerazzurri arrivano a questo big match con una serie di ben sette vittorie consecutive e dopo aver trionfato nel derby, sono pronti a realizzare l’impresa contro i Blaugrana. Il grande assente della partita sarà ...

Ambiente : 4 Interventi in corso - iniziata l’operazione Ischia Clean Blitz : “Questa mattina alle ore 9 abbiamo dato inizio all’operazione Ischia Clean Blitz. Abbiamo incominciato ben 4 interventi, a San Pietro, alla Spiaggia dei Pescatori, alla Baia Cartaromana, a Punta San Pancrazio ed a Forio”. Lo ha annunciato ora Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” . “Le operazioni che sono in questo momento in corso – ha proseguito Miccio – si stanno effettuando con pescherecci, Operatori Tecnico ...

LIVE Barcellona-Inter - Champions League 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro : Barcellona-Inter è il big match di oggi mercoledì 24 ottobre valido per la Champions League 2019. Al Camp Nou si scontrano le due squadre che occupano il primo posto nel rispettivo girone, entrambe hanno sconfitto PSV Eindhoven e Tottenham presentandosi così all’appuntamento con 6 punti all’attivo: lo scontro diretto mette in palio una seria ipoteca alla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale e ...

Inter-Milan 0-0 : ripresa iniziata - seguila con noi! LIVE : Serie A, Inter-Milan: cronaca secondo tempo 46 Inizia la ripresa! 51 Il copione è lo stesso: l' Inter prova a fare la gara, il Milan aspetta e riparte. 58 Cross di Perisic, Politano impatta male col ...

Coreografie Inter-Milan : lo spettacolo del derby inizia dalle curve [FOTO] : Coreografie Inter-Milan, come sempre una caratteristica classica dei derby milanesi, le due curve impegnate nel sostenere i propri beniamini Coreografie Inter-Milan, lo spettacolo del derby milanese è iniziato dagli spalti, più precisamente dalle due curve. Come sempre gli ultras delle due ‘fazioni’ si sono impegnati per mettersi in mostra nel pre-partita con le classiche Coreografie che caratterizzano il derby. La Nord, curva ...

Inter-Milan stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vedere il derby : 190: tante sono le volte in cui, nel campionato di Serie A, si è disputato il derby di Milano. Rivedremo questa stessa scena stasera, quando a San Siro l’infinito duello tra Inter e Milan per la supremazia cittadina si comporrà di un altro capitolo, stavolta con l’Inter quale squadra che ufficialmente gioca in casa. Nei precedenti è la formazione nerazzurra a comandare, forte di 70 vittorie a fronte di 62 successi dei rossoneri e di ...

LIVE Inter-Milan - derby Serie A calcio in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : La nona giornata della Serie A 2018-2019 vivrà oggi, domenica 21 ottobre, il suo momento clou: alle ore 20.30 infatti si giocherà il derby della Madonnina: spazio a Inter-Milan. Luci a San Siro: la stracittadina meneghina sarà trasmessa in tv da Sky ed in streaming attraverso SkyGo. Come al solito OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della sfida con pagelle LIVE. Non dovrebbero esserci grosse sorprese negli undici titolari, con ...

La banca che ti paga per prestarti soldi - Interessi negativi : l'iniziativa di Facile.it e Younited : Arriva la rivoluzione del tasso negativo anche in Italia. Dal lunedi 22 ottobre fino al 30 novembre sul portale di Facile.it sarà possibile ottenere un prestito e poi restituire una somma inferiore a ...

Inter-Milan - Derby Serie A calcio : a che ora inizia e su che canale vederlo in tv : Domani sera lo stadio San Siro sarà il teatro del Derby tra Inter e Milan, incontro valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Alle 20.30 comincerà uno dei Derby della Madonnina più attesi delle ultime stagioni, infatti le due compagini si presentano alla sfida in un ottimo periodo di forma e con grande entusiasmo da parte di entrambe le tifoSerie. Non sarà uno spareggio scudetto, ma il 169° Derby di Milano in Serie A si ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Giappone-Serbia - inizia la Final Six. L’Italia guarda Interessata verso le semifinali : Domenica 14 ottobre incomincerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A Nagoya (Giappone) si entra nel vivo della rassegna iridata e l’Italia guarderà con parecchio interesse la sfida tra le padrone di casa e la Serbia in programma alle ore 12.20: le due compagini sono inserite nello stesso girone della nostra Nazionale che poi lunedì affronterà le nipponiche, l’esito di questo scontro diretto ci dirà anche di cosa ...

Sony Xperia XZ2 aggiornamento Android Pie 9.0 iniziato a livello Internazionale : Sony Xperia XZ2 sta iniziando a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento alla versione software Android Pie 9.0: ecco i primi dettagli.Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ2, dato che il tanto atteso aggiornamento ad Android Pie 9.0 si sta diffondendo in queste ultime ore a livello internazionale.Non abbiamo ancora la certezza che il nuovo aggiornamento firmware con Android Pie 9.0 sia già disponibile ...