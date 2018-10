Inter | fatturato in crescita rispetto agli ultimi due anni

calcioweb.eu

(Di venerdì 26 ottobre 2018) L'assemblea degli azionisti dell'ha approvato i risultati finanziari del club relativi all'anno finanziario 2018 che hanno confermato la tendenza al rialzo degliduesotto la guida del neo presidente Steven Zhang. I ricavi dichiarati consolidati sono pari a 347 milioni di euro, un aumento del 9%al 2017 e del 45%al 2016. Approvata anche la composizione del nuovo consiglio di amministrazione di cui non fa più parte Erick Thohir.