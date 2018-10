Inter | eventuale ritorno di fiamma Vidal | Spalletti glissa sulla domanda

Blastingnews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato quello riguardante il possibile approdo di Arturoall'. Il centrocampista cileno allora giocava nel Bayern Monaco e sembrava disposto a tutto pur di tornare in Italia, anche a decurtarsi l'ingaggio. Il club tedesco, inoltre, aveva aperto alla possibilita' di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, rinnovando prima il contratto, che era in scadenza a giugno 2019. Alla fine, però, la societa' nerazzurra ha preferito virare su Luka Modric, mentre l'agente di, Felicevich ha chiuso con il Barcellona che lo ha acquistato per venti milioni di euro firmando un contratto triennale, fino al 2021, a otto milioni di euro a stagione. Il cileno, però, in Spagna non sta trovando molto spazio e potrebbe chiedere la cessione a gennaio. L', dal suo canto, è sempre alla ricerca di un centrocampista e ...