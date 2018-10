Inter | con l’addio di Thohir ecco come cambia il CdA

Macron contro il Belgio : ha comprato aerei F-35 da Usa/ “Questa decisione va contro gli Interessi europei” : A Macron non è andata giù che il Belgio abbia deciso di comprare gli F35 americani invece di accettare un accordo per la costruzione di un aereo francese(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Tim - da lunedì sarà possibile Interagire con l’operatore tramite Google Assistant : l’operatore telefonico TIM ha annunciato che i clienti saranno capaci di interagire con l’assistenza Tim, integrandola in Google Assistant. In questo modo sarà ancora più semplice ed immediato il controllo e la gestione dei servizi leggi di più...

Infortunio Nainggolan - gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore dell’Inter : Infortunio Nainggolan – L’Inter è reduce dalla sconfitta sul campo del Barcellona, una prestazione deludente quella della squadra di Luciano Spalletti nonostante la forza dell’avversario. Adesso i nerazzurri sono al lavoro per preparare un altro match difficilissimo, quello contro la Lazio di Simone Inzaghi, la squadra biancoceleste reduce da un momento molto importante e dal successo in trasferta contro il Marsiglia. In ...

Giorgetti e quella nomina in conflitto di Interessi : la Lega di Salvini si prende l’aerospazio : Un conflitto di interesse spaziale, seppur potenziale. Nel senso letterale della parola. Tra le nomine fatte dal governo gialloverde e, nella fattispecie, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ce n’è una passata inosservata a molti: è quella di Stefano Gualandris, diventato a settembre consigliere in materie giuridico economiche di Giorgetti per il settore aerospaziale. Un incarico da 30mila euro ...

[Intervista] Il consulente finanziario : vi spiego perché i risparmiatori dovrebbero evitare i titoli di Stato italiani : Per esempio quelli del listino Ftse Italia Star, dove sono quotate aziende piccole ma molto più rappresentative della vera economia italiana rispetto a quelle del listino principale. Per diversi anni,...

Magic UX è una nuova Interfaccia AR che rivoluziona il modo in cui Interagiamo con lo smartphone : Magic UX è un'interfaccia che utilizza la realtà aumentata per "collegare" app diverse a uno spazio fisso all'interno del mondo fisico L'articolo Magic UX è una nuova interfaccia AR che rivoluziona il modo in cui interagiamo con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Internet : la Polizia postale rilascia un nuovo strumento contro il virus ransonware GandCrab : Nell'ambito di una articolata attività di indagine nella quale il Servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni ha collaborato con Europol e omologhe forze di Polizia estere europeo, è stato ...

Piazza Affari - FTSE MIB fuori dal tunnel con luci Intermittenti : ... da parte dei big quotati a Wall Street , lascino pensare come nel complesso l' economia a stelle e strisce sia solida, e come il rialzo del costo del denaro, unitamente alla guerra commerciale USA-...

DIARIO NAPOLI/ Molo Beverello - non lasciamo lo sviluppo nelle mani dei vecchi conflitti d'Interesse : Il progetto di riqualificazione che si rifà a un modello chiaro di gestione delle risorse pubbliche incontra molte resistenze. Ma la posta in gioco è alta. GIOVANNI GRANDE(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:07:00 GMT)DALLA CAMPANIA/ Investimenti, innovazione e lavoro, le Zes possono riscrivere un nuovo Sud, di G. TraettinoSUD PEGGIO DELLA GRECIA/ 20 milioni di vittime di un default che è già avvenuto, di A. NAPOLI

Dl Sicurezza - De Raho : “Beni confiscati non siano venduti”. E sul voto di scambio : “Nuove norme? Dipenderà da Interpretazione” : “Pensare alla vendita dei beni confiscati ai privati è un po’ come ritenere che debba cambiare completamente la valutazione dei beni stessi, che devono invece essere il simbolo della vittoria dello Stato sulle Mafie”. A rivendicarlo è il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, in merito alla possibilità presente nel decreto Sicurezza (a breve in calendario dell’Aula del Senato, ndr), già ...

Agnelli - Di Lello?c'è conflitto Interessi : ... con uno dei due fratelli che firma la relazione di indagini della procura federale sulla Juventus e l'altro, allora deputato, che fa il relatore del pur meritorio comitato 'Mafia e Sport della ...

Vittoria - controlli Interforze in piazza Manin : scatta un arresto : controlli interforze a Vittoria, in piazza Daniele Manin, per contrastare, soprattutto, lo spaccio di droga. All'operazione hanno partecipato Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia ...

